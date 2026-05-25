Sve je počelo 2005. godine i sada je Novak Đoković teniser sa najviše nastupa na grend slemovima u istoriji.

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Novak Đoković je samim tim što je izašao na teren u meču sa Đovanijem Mpeši Perikarom ušao u istoriju. Najbolji srpski teniser savladao je francuskog predstavnika rezultatom 5:7, 7:5, 6:1, 6:4 i zakazao duel drugog kola sa još jednim Francuzom, Valentanom Rojeom.

Time što je odigrao meč na Rolan Garosu postavio je novi rekord. Zaigrao je na 82. grend slemu i tako prestigao Rodžera Federera i Felisijana Lopesa, koji imaju po jedan odigrani grend slem manje od njega. Do sada je najbolji teniser svih vremena bio izjednačen sa njima.

Svoj prvi grend slem Novak je odigrao davne 2005. godine, kada je prošao kvalifikacije i potom izgubio od Marata Safina u prvom kolu. Rus je na kraju osvojio trofej pobjedom nad Lejtonom Hjuitom.

Dva dana nakon 39. rođendana, više od dvije decenije poslije debija, Novak i dalje igra na grend slemovima i to kao četvrti nosilac. Ovo mu je 22. Rolan Garos i time se izjednačio sa Francuzima Rišarom Gaskeom i Antoanom Gentijenom po broju nastupa u muškoj konkurenciji.