Dejan Stanković prvi put otkrio anegdotu da je bio stavljen pred izbor - Mirko Ivanić ili Miloš Vulić?

Kapiten Crvena zvezda Mirko Ivanić postao je ove sezone najtrofejniji igrač u istoriji kluba, a trener Dejan Stanković otkrio je da je vezista prije nekoliko godina bio blizu odlaska iz Zvezde.

U intervjuu za Mozzart sport, Stanković je ispričao da je početkom 2020. morao da bira između Ivanića i Miloš Vulić.

„Javio se Kremoneze i rekao sam: ‘Neka ide Vulić’. Odgovorili su mi: ‘Ali on ti je standardan, igra’. Rekao sam: ‘Da, ali jeste li mene pitali?’“, kazao je Stanković.

Kako je objasnio, Ivanić je tada prolazio kroz težak period zbog povreda i loše forme, ali je na treninzima pokazivao poseban kvalitet.

„Mića Ivanić je institucija, ispisao je istoriju i najtrofejniji je igrač u istoriji Crvene zvezde“, poručio je Stanković.

Ivanić trenutno radi na oporavku od povrede kako bi bio spreman za ljetnje kvalifikacije za UEFA Champions League.