Trka u Majamiju počeće tri sata ranije od predviđenog termina.

Čelnici Formule 1 doneli su hitnu odluku da start trke za Veliku nagradu Majamija bude pomeren tri sata ranije u odnosu na prvobitni raspored, kako bi se izbjegli potencijalni problemi sa vremenskim uslovima.

Razlog za ovakvu odluku je najava jakih pljuskova praćenih grmljavinom na Floridi, što u Sjedinjenim Američkim Državama automatski dovodi do prekida svih sportskih događaja na otvorenom. Upravo zato, čelnici F1 su odlučili da "igraju na sigurno" i ubrzaju cio program.

Plan je da se trka završi prije dolaska olujnog sistema, kako bi se izbjegli prekidi, crvene zastave i potencijalni haos na stazi u Majamiju.

Vikend je do sada protekao u takmičarskom ritmu – u petak su voženi slobodni treninzi i kvalifikacije za sprint, dok je u subotu održana sprint trka u kojoj je trijumfovao aktuelni šampion Lando Noris. U kvalifikacijama za glavnu trku najbrži je bio mladi lider generalnog plasmana Andrea Kimi Antoneli u bolidu Mercedesa, koji je osvojio pol poziciju.

Trka u Majamiju biće četvrta runda aktuelne sezone, koja je već imala turbulentan početak, nakon ranijih odlaganja i otkazivanja pojedinih trkačkih vikenda, svaka nova promena rasporeda dodatno podiže tenziju u šampionatu.

Sada je jasno - u Majamiju neće odlučivati samo brzina na stazi, već i ono što dolazi sa neba.