Jedan do najvećih sportista svih vremena, a svakako najveći u istoriji Formule 1 Ajrton Sena poginuo je prije 32 godine, baš na 1. maj. Detalji stravične nesreće i danas se prepričavaju, a krivac je dobro poznat.

Praznik rada (1. maj) koji se provodi u društvu, sa prijateljima, uz veselu atmosferu, prije 32 godine bio je koban za legendu Formule 1. Ajrton Sena preminuo je u nesreći koja se dogodila u Imoli, tad je imao 34 godine, bio je viđen kao najveći vozač u istoriji Formule 1, ali je izletanje sa staze ugasilo jedan život.

Sena je pri brzini od 307 kilometara na sat udario u zid i legendi nije bilo spasa. U sedmoj krivini "Tamburelo" Brazilac je izletio sa staze, odmah je bilo jasno da je riječ o teškoj nesreći, ali je ostajala nada da je makar život legende sačuvan. Nažalost, život vozača Formule 1 ugasio se na mjestu gde je bio najbolji, neponovljiv i neustrašiv - na stazi. Lekari su se borili za Senin život u Bolonji, ali su povrede glave, mozga i temporalne arterije bile jače, pa je za vrijeme smrti Ajrtona Sene upisano ono kad se tragedija dogodila.

Preminuo je 1. maja u 14.17.

Ajrton Sena je imao loš osećaj

Uoči trke u Imoli, Ajrton Sena je u razgovoru sa Alanom Prostom priznao da nema dobar osjećaj. Rekao je da nije optimista pred ono što slijedi - i to nije bila obična izjava, već neka vrsta slutnje koja će se ubrzo pokazati kao opravdana. Vikend na stazi u Imoli bio je jedan od najmračnijih u istoriji Formule 1. Sve je počelo teškim udesom Rubensa Barikela na treningu, iz kojeg je Brazilac, srećom, izašao živ. Međutim, već narednog dana stigla je tragična vijest - mladi Roland Racenberger izgubio je život tokom kvalifikacija.

Austrijanac je pri brzini većoj od 300 kilometara na sat udario u zid, a posledice su bile kobne. Bio je to tek njegov treći nastup u Formuli 1. Sena je odmah otišao na mjesto nesreće, vidno potresen onim što se dogodilo.

Tamo ga je dočekao Sid Votkins, dugogodišnji ljekar u Formuli 1. Pokušao je da ga smiri i čak mu predložio da se povuče iz sporta i okrene mirnijem životu, poput pecanja - hobija koji su obojica voljeli. Ipak, Sena je priznao da ne može tek tako da odustane, iako ga je unutrašnji osjećaj upozoravao da nešto u ovom sportu mora hitno da se promijeni.

Zašto se trka, uopšte, odigrala?

Zbog silnih tužnih dešavanja uoči trke, dugo se vagalo hoće li vožnje uopšte biti. Na kraju, donijeta je odluka da se 1. maja startuje, iako Sena nije u potpunosti bio saglasan. Godinama se kasnije govorilo o tome da su trke bile odlagane kad god bi neko poginuo na sportskom događaju, kako bi odmah bila sprovedena istraga. Međutim, tog 1. maja ništa se nije promijenilo, trka je održana a Racenberger je zvanično preminuo u bolnici u Bolonji.

Kakav je vozač bio Sena?

Nadimak "Kišni čovek" Ajrton Sena je stekao zahvaljujući nevjerovatnim vožnjama po kiši, a tokom karijere osvojio je tri titule šampiona Formule 1. Sve tri krune stigle su dok je vozio za Meklaren - 1988, 1990. i 1991. godine. Pre i posle toga branio je boje više timova, među kojima su Toleman, Lotus, Honda i Vilijams, sa kojim je potpisao ugovor upravo u sezoni koja će se tragično završiti. U karijeri ostvario je 41 pobjedu i do danas se smatra jednim od najznačajnijih i najuticajnijih vozača u istoriji Formule 1.

"Veoma sam privilegovan, uvijek sam živeo dobar život. Ali sve što sam postigao sam učinio putem posvećenosti i ogromne želje da ispunim svoje ciljeve, velika želje za pobjedom, ne samo u vožnji, već i u životu", pričao je u filmu "Sena" koji je snimljen četiri godine prije smrti legende.

"Ma ko da si u svom životu, bilo da si na vrhuncu ili na dnu, ako želiš da radiš to što voliš moraš da pokažeš veliku snagu i odlučnost i da radiš sve sa ljubavlju i dubokom verom u Boga. Tako, jednog dana ćeš postići svoje ciljeve i biti uspiješan...".