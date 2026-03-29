Maks Ferstapen bijesan zbog novih pravila u Formuli 1 i najavljuje povlačenje.

Četvorostruki šampion Formule 1 Max Verstappen nagovijestio je da bi mogao napustiti ovaj sport na kraju sezone ukoliko ne dođe do promjene pravila, koja su izazvala veliko nezadovoljstvo među vozačima.

Holanđanin ima skroman učinak na početku sezone – osvojio je svega 12 bodova za Red Bull Racing. Bio je šesti u Australiji, trku u Kini nije završio, dok je u Japanu zauzeo osmo mjesto, čime je prvi put nakon devet godina vezao tri trke van najboljih pet.

Ipak, problem nije samo u rezultatima. Ferstapen ističe da mu nova era Formule 1 ne odgovara jer je fokus sve manje na samoj vožnji, a sve više na upravljanju energijom.

„Mogu da prihvatim da budem sedmi ili osmi, ali kada ne uživaš u sistemu iza toga, to ne djeluje prirodno za vozača“, rekao je Ferstapen.

Dodaje da mu je najvažnije da uživa u sportu, što trenutno nije slučaj.

„Želim da budem ovdje da bih se zabavljao. Uživam u radu sa timom, ali kada sjednem u bolid, to nije prijatno iskustvo. Trudim se, ali je zaista teško“, kazao je on.

Prema pisanju holandskog lista „Telegraf“, nije isključeno da bi ovo mogla biti i njegova posljednja sezona u Formuli 1, iako ima ugovor do 2028. godine.

Nezadovoljstvo pravilima i bezbjednošću

Nova pravila u Formuli 1 donijela su značajne promjene – električni dio motora sada ima veću ulogu, pa vozači moraju pažljivo upravljati baterijom kako bi ostvarili maksimalne performanse. Iako to donosi više preticanja, mnogi smatraju da se time smanjuje značaj vozačkog umijeća.

Protiv ovakvog sistema već su se oglasili i vozači poput Fernando Alonso i Carlos Sainz Jr., koji upozoravaju i na moguće bezbjednosne rizike.

FIA je već najavila razgovore o eventualnim izmjenama pravila, posebno nakon nedavne teške nesreće Olivera Bermana.

Moguć kraj karijere ili promjena sporta

Ferstapen je poručio da će, ukoliko ne dođe do promjena, ozbiljno razmotriti povlačenje ili čak prelazak u drugi oblik trkanja.

„Pomalo je tužno što uopšte pričamo o ovome. Ali tako je kako je. Biću dobro“, rekao je on, dodajući da ga interesuju i trke poput „24 sata Nirburgringa“.

Naredna trka Formule 1 vozi se 1. maja u Majamiju, a ostaje da se vidi da li će do tada biti pomaka kada je riječ o pravilima koja su izazvala buru u svijetu automobilizma.