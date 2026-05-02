Preminuo je velikan svjetskog sporta Aleks Zanardi.

Leendarni vozač Formule 1 Aleks Zanardi preminuo je u 60. godini u rodnoj Bolonji. Bio je as Formule 1, šampion i u KART seriji i u njoj je doživio strtašan udes 2001. godine, kada su mu amputirane obje noge.

Vratio se trkama dvije godine kasnije i ostvarivao pobjede vozeći u automobilskim trkama. Takođe, bio je uspješan i u trkanju hendbajkovima i to toliko da je 2012. godine predstavljao Italiju na Zimskim paraolimpijskim igrama.

Vozeći bicikl sa ručnim pogonom 2020. je doživio tešku nesreću u blizini Sijene. Bio je podvrgnut tročasovnoj operaciji na neurohirurgiji, zbog koje je bio u indukovanoj komi. Dok se oporavljao od te operacije doživio je nesreću i u svom domu, koji je 2022. godine zahvatio požar zbog kvara na solarnim panelima. Oštećena je oprema koju je koristio u toku oporavka i opet je morao u bolnicu na dva i po mjeseca.

Njegovo zdravstveno stanje je prethodnih godina držano u tajnosti. Trebalo je da napuni 60 godina 23. oktobra, a vijest o smrti je saopštila njegova porodica.