Oliver Berman mogao je da strada zbog novih pravila u Formuli 1 i samo ga je puka sreća spasila.

Izvor: GIUSEPPE CACACE / AFP / PROFIMEDIA

Nova pravila u Formuli 1 počela su već da iritiraju navijače i vozače i poslije tri trke već postoje apeli za ozbiljnim promjenama. To je posebno izraženo poslije Velike nagrade Japana gdje smo umalo imali tragediju, pošto je samo puka sreća spasila Olivera Bermana iz Hasa.

Vidi opis Mijenjaju se pravila Formule 1 poslije tri trke: Umalo tragedija na "Suzuki" zbog izmišljotina Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: X/phari lvs made n cata Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: X/phari lvs made n cata Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: X/phari lvs made n cata Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: X/phari lvs made n cata Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: X/phari lvs made n cata Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: X/phari lvs made n cata Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: X/phari lvs made n cata Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: X/phari lvs made n cata Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: X/phari lvs made n cata Br. slika: 9 9 / 9 AD

Berman je vozio iza Kolapinta (Alpina) i odjednom je morao da "bježi" od njega pošto je Argentinac drastično usporio kako bi "napunio bateriju", tako da je Britanac izletio sa staze i udario u zaštitnu ogradu pri 50G. Jedva je stajao na nogama poslije sudara i jasno je da se sve dogodilo zbog novih pravila Formule 1, tako da je FIA morala da se oglasi i smiri navijače najavom razgovora na ovu temu.

"Od njihovog uvođenja, propisi za 2026. godinu bili su predmet stalnih diskusija između FIA, timova, proizvođača pogonskih jedinica, vozača i FOM-a. Po svom samom dizajnu, ovi propisi uključuju niz podesivih parametara, posebno u vezi sa upravljanjem energijom, koji omogućavaju optimizaciju na osnovu podataka iz stvarnih uslova", navodi se i zatim dodaje: "Zajednički stav svih učesnika bio je da se sprovede strukturirana revizija nakon početne faze sezone, kako bi se prikupilo i analiziralo dovoljno podataka. U aprilu je zakazano više sastanaka kako bi se procijenilo funkcionisanje novih propisa i utvrdilo da li su potrebna dodatna unapređenja."

"Sve potencijalne izmjene, posebno one koje se odnose na upravljanje energijom, zahtijevaju pažljive simulacije i detaljne analize. FIA će nastaviti da radi u bliskoj i konstruktivnoj saradnji sa svim učesnicima kako bi se obezbijedio najbolji mogući ishod za sport, a bezbjednost će uvijek ostati ključni dio misije FIA. U ovom trenutku, svaka spekulacija o prirodi mogućih promjena bila bi preuranjena. Dalja obavještenja biće saopštena u dogledno vrijeme."

Zašto su nova pravila kriva?

Here’s the moment Bearman went into the barriers at Spoon#F1#JapaneseGPpic.twitter.com/XmurXApWkp — Formula 1 (@F1)March 29, 2026



U ovoj sezoni električni dio motora je mnogo jači (oko 350 kW) i skoro polovina snage dolazi iz baterije. Vozači tako sada "pune" bateriju pri kočenju i pri ranijem puštanju gasa, tako da kasnije imaju potrebnu energiju kojom mogu da "ubrzaju bolid" i da je koriste pri preticanju. To je dovelo do mnogo više preticanja na stazi, ali kako to iskusniji vozači kažu - manje je tu umijeća, radi se prosto o balansiranju između potrošnje energije.

Fernando Alonso said this before today's race and Ollie Bearman's 50G accident...#JapaneseGPpic.twitter.com/9Wifg0wy3w — Autosport (@autosport)March 29, 2026



Protiv ovakvih pravila koja ugrožavaju živote vozača već su ustali Fernando Alonso, Maks Ferstapen i Karlos Sainc, pošto im se ne sviđa kako izgleda nova Formula 1.

Pitanje je tek kako će ovo izgledati na stazama poput Monaka i Bakua. Naredna trka Formule 1 je tek 1. maja u Majamiju.