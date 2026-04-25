Crnogorski stručnjak vraća se na klupu azijske selekcije pred Svjetsko prvenstvo 2027.

Crnogorski rukometni velikan Veselin Vujović ponovo će preuzeti reprezentaciju Katara, objavio je specijalizovani portal Balkan-Handball.

Biće to njegov drugi mandat na klupi azijske selekcije, koju je već vodio na Svjetskom prvenstvu 2025. godine u Hrvatskoj, gdje je Katar zauzeo 21. mjesto.



Vujović je ostavio dubok trag u istoriji rukometa – bio je prvi igrač koji je dobio priznanje za najboljeg rukometaša svijeta u izboru Međunarodne rukometne federacije 1988. godine. Kao član slavne generacije Jugoslavije osvojio je zlato na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 1984, kao i bronzu u Seulu 1988, dok je 1986. godine postao i svjetski prvak.



Nakon njegovog odlaska sa klupe Katara, selekciju je vodio španski trener Valero Rivera, ali je poslije poraza u finalu Azijskog prvenstva od Bahreina došlo do razlaza.

Vujović, koji je tokom karijere vodio i reprezentacije Irana, Slovenije, Srbije i Crne Gore, predvodiće Katar i na narednom Svjetskom prvenstvu 2027. godine u Njemačkoj.