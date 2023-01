Selektor Irana za „Vijesti” najavljuje večerašnji meč 2. kola Svjetskog prvenstva protiv Crne Gore.

Izvor: MN Press

Crnogorski rukomet je iznjedrio mnogo legendi i u muškoj i u ženskoj konkurenciji, ali jedna zvijezda sijaće i za nekoliko decenija, dok još budu živi ljudi koji će sa mlađim naraštajima moći da zapodjenu razgovor rečenicom: „E, ne znaš ti kakav je igrač bio Veselin Vujović”...

Slavni Cetinjanin, prvi dobitnik nagrade IHF za rukometaša godine kada je ona ustanovljena 1988, olimpijski i svjetski šampion, trostruki klupski prvak Evrope..., dokazao se i kao trener. Sa Slovenijom je bio bronzani na Svjetskom prvenstvu 2017. godine nakon spektakularnog preokreta protiv Hrvatske, a sada je na klupi Irana, prenose Vijesti.

Drugi put će voditi ekipu protiv selekcije iz zemlje u kojoj je rođen, ostaje nada da će biti manje uspješan nego 2018. na Evropskom prvenstvu sa „deželom”, kada je u Zagrebu slavio 28:19. I trebalo bi da bude drugačije, jer su „lavovi” bolji od Iranaca.

„Crna Gora je, iskreno i objektivno, veliki favorit u odnosu na nas. Jedini pozitivna stvar za nas je što imamo dva boda, a ona nema i da joj se slučajno desi neki loš rezultat, to bi potpuno poremetilo planove Zorana Roganovića. Morali bismo da podignemo puno igru u odnosu na meč sa Čileom, ali se ne mogu upoređivati izdanja i protivnici iz različitih utakmica, svaka je istorija za sebe. Čini ti se da ćeš protiv nekog lako, a ono ispadne teško, i obratno. Utakmica se niti gubi, niti dobija prije početka. Ako je neko bolji, to mora da dokaže na terenu”, rekao je Vujović za „Vijesti”.

Neće mu, naravno, biti svejedno večeras (18 časova) u „Tauron areni” u Krakovu, na utakmici 2. kola Svjetskog prvenstva.

„Kao trener Irana ću dati sve od sebe da ostvarimo dobar rezultat, ali neću biti specijalno tužan ako izgubimo od Crne Gore”, ističe Cetinjanin koji za četiri dana slavi 62. rođendan.

Iran je u 1. kolu savladao Čile 25:24, iako je nakon greške upravo Vujovića (tražio od igrača da pritisne taster za tajm-aut, zbog čega je njegov tim dobio isključenje i ostao bez lopte) gubio 23:20 na pet i po minuta do kraja.

„Čileanci su bili favoriti, jer su standardni učesnici svjetskih prvenstava, ali sam očekivao da naša pobjeda bude lakša i ubjedljivija. Nismo igrali, po onome koliko znam ovu ekipu, ni 30-40 odsto kako objektivno možemo. U pripremnom periodu smo igrali jako dobro, ali se pokazuje da to nema nikakve veze sa takmičarskim. Uz jako puno sreće, za koju smo se i borili, izvukli smo se kada je utakmica bila skoro izgubljena. Da je bilo koji od onih zicera, koje je naš golman odbranio, bio gol, mislim da bi priča bila završena”.

Iran je u 1. kolu pomjerio granice, jer je prvi put na planetarnim šampionatima stigao do trijumfa u prvoj fazi. Do sada je imao dva, ali u borbi za plasman od 21. do 24. mjesta na SP u Kataru 2015.

„Ne pamtim da sam kao trener imao sreće u završnicama, uvijek sam morao da „iskrvarim” da bih nešto ostvario, ali smo imali dosta sreće. Ovo je prva pobjeda Irana u prvoj fazi svjetskih prvenstava, onda se ja šalim i kažem: Otkud to da sam ja na tom mjestu kad se dešava istorija? Drago mi je zbog tih ljudi, naroda, a vidjećemo šta će se dalje dešavati”

Nakon pobjede nad Čileom je ostao i gledao „lavove” u porazu od Španije (30:25).

„Crna Gora uopšte nije izgledala loše, u većem dijelu meča je bila ravnopravna, ali Španci imaju takav sistem, razvoj kontranapada da, kad igrač promaši zicer, oni izmisle neku nemoguću situaciju i daju gol. Igraju tako protiv najjačih i najslabijih, ne djeluju kao bauk, jer kad igraš protiv Danaca ili Francuza ti si stravljen od njihovih individualnih kvaliteta, a onda dođeš u špansku kolektivnu mašinu i završi se kako se završilo. Crna Gora nije razočarala, nije izašla iz te utakmice ponižena, nego sa dobrom motivacijom. Siguran sam da se neće opustiti protiv nas, iako se trudim da joj prebacim breme favorita”.

Ko vam se najviše svidio u timu Crne Gore?

„Simića ne bi trebalo isticati, on drži ekipu odbranama. Vidjeli smo i na našoj utakmici koliko je golman važan faktor. Božo Anđelić, Nemanja Grbović i Branko Vujović su za mene bili dobri, a Miloš Vujović je imao problem sa realizacijom. Ali, Gonsalo Peres de Vargas je fenomenalan golman, a Španci jako puno rade. Siguran sam da znaju više o crnogorskim igračima nego Zoran Roganović. Kada je izvučena grupa, oni su zvali trenere ekipa gdje igraju naši reprezentativci, sve video-snimke posložili, upakovali i poslali golmanima, kao i igračima koji direktno paze neke, tako da oni sve znaju do najsitnijih detalja. Još smo daleko od takvih stvari, uvijek idemo na improvizaciju, na snagu, na o-ruk, što bi mi rekli”. uz osmijeh je zaključio Vujović.