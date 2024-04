Veselin Vujović napušta Nekse posle samo dva mjeseca rada u Našicama.

Izvor: Profimedia/IMAGO

Došao je kao spasilac uz bombastične najave i puno velikih riječi, a odlazi posle samo dva mjeseca. Nakon poraza od Rajn Nekar Levena i Savehofa u Ligi Evrope, prekinute utakmice u domaćem prvenstvu sa Zagrebom remi sa Porečom 28:28 u subotu presudio je Veselinu Vujoviću. Dobio je otkaz u Nekseu iz Našica. Uprava i trener su postigli sporazumni raskid ugovora, a ekipu će preuzeti Krešo Ivanković. Crnogorski stručnjak koji je nakon remija sa Porečom javno isticao da je igra njegove ekipe sramotna sada je to ponovio i naglasio je da je moralno da se sada povuče.

"Očito da šok terapija nije uspjela da razdrma ekipu, najprije smjenom trenera Branka Tamšea, a nakon toga ni ja nisam uspio u ovom kratkom vremenu da probudim ekipu onako kako ja to znam. Ovu odluku sam donio nakon utakmice protiv Poreča koju smo uprkos problemima s povredama morali da pobijedimo i nakon koje sam izjavio da me je sramota i da bih najradije nestao i mislim da je moralan čin s moje strane bio da ponudim ostavku. Vrlo brzo smo se dogovorili da je to u ovom trenutku najbolja opcija za RK Nekse. U toku je i disciplinski postupak koji vodi Hrvatski rukometni savez protiv mene i vrlo je izvjesno da ću dobiti kaznu od nekoliko utakmica koje ne bih mogao da vodim. Upravo je i nekoliko utakmica ostalo do kraja prvenstva kao i završnica Kupa Hrvatske, pa će biti najbolje da ekipu trenira i vodi moj dosadašnji pomoćnik Krešo Ivanković. Iskreno se nadam da će moj odlazak kod igrača ipak probuditi u njima ono nešto sportsko i karakterno i da na terenu daju puno više kako bi RK Nekse vratili na ono mjesto koje mu pripada, kako u hrvatskom tako i u europskom rukometu. U Našicama mi je bilo prelijepo i nosim samo dobre uspomene, svima u klubu želim puno sreće i hvala na svemu", rekao je Veselin Vujović.

Predsednik kluba Josip Ergović je istakao da je ovo jako teška odluka za njega i ekipu, ali je naglsio da je prije svega crnogorski stručnjak tražio da bude smijenjen.

“U vrlo kratkom vremenu donijeli smo još jednu tešku odluku, ali prije svega je odluka donesena na inicijativu trenera Vujovića kojem se ovim putem želim zahvaliti i jako mi je žao što se moramo rastati. U prilog svemu ovome ide i odluka disciplinske komisije HRS-a koja će sigurno doneti odluku o suzpenziji Veselina Vujovića, pa bi bilo vrlo nezgodno da on vodi treninge, a Krešo Ivanković vodi utakmice. S druge strane Krešo Ivanković je dobar trener kojega smo planski doveli i siguran sam da ćemo u predstojećem razdoblju konsolidiovati redove i prije svega imati mir koji krasi naš klub i da ćemo se vrlo brzo ponovno veseliti dobrim rezultatima RK Nekse kako u Hrvatskoj tako i u Europi. Na nama je sada da pokušamo do kraja da složimo ekipu i da još uvek ne odustanemo od borbe za drugo mesto u domaćem prvenstvu i da pokušamo da osvojimo Kup Hrvatske kako bismo barem malo isprali ovaj gorak ukus koji imamo u ovoj sezoni. Na žalost, ponekad je potrebno napraviti ovakve drastične rezove, pokušali smo najprije sa smjenom Branka Tamšea, a evo sada i s njegovim nasljednikom Veselinom Vujovićem pa se nadam da će igrači bolje reagovati. Uprkos svemu, čvrsto vjerujem da ćemo iz svega ovoga izaći još jači jer iza sebe imamo više od deset godina konstantnog rasta i ovo je prvi put da imamo jedan mali pad, što je u sportu sasvim normalno. Takvi su slučajevi zabilježeni i u nekim drugim europskim klubovima koji su znali da podbace, možemo mi biti i četvrti ili peti ako treba ali siguran sam da to neće dugoročno naštetiti našem klubu. Jaki smo i dalje imamo svoje ciljeve, a to je sam vrh hrvatskog i evropskog rukometa", naglasio je on.