Veselin Vujović nazvao Danca "mišem", a ovako mu odgovaraju sa tamošnje nacionalne televizije.

Izvor: MN Press

Veliku pažnju izazvao je oštar komentar čuvenog jugoslovenskoga asa Veselina Vujovića na račun danskog rukometaša Matijasa Gidsela. Kritikovao ga je zato što nije hteo da pruži ruku Domagoju Duvnjaku, hrvatskom rukometašu koji ga je prethodno snažno udario. To je izuzetno naljutilo nekadašnjeg reprezentativca dve Jugoslavije i aktuelnog selektora Irana, pa ga je nazvao i "malim mišem" i poručio mu da ne samo da je trebalo da mu pruži ruku, već tu ruku ne bi trebalo da ne pere".

Reagujući na to, javio se bivši danski rukometaš Bent Nigard: "Nikad od Vujovića nisam čuo da se izvinio za nešto što je napravio, tako da on nema šta da komentariše", rekao je on za dansku televiziju, a preneo hrvatski portal Index.

U tom prilogu o Vujoviću je navedeno da je bio selektor Slovenije i da je dobio otkaz nakon što je igraču na tajm-autu rekao da umre. "Posle toga je drsko kritikovao vođstvo EHF-a1, 2008. je dobio suspenziju kao trener Šafhauzena zbog fizičkog napada na sudije, 2006. je bio pod istragom zbog sumnje da je pustio utakmicu, a 2002. je dobio otkaz posle masovne tuče u Sijudad Realu", navedeno je.

Nigard se posebno osvrnuo na to da je Vujović poručio svom igraču da umre. "To je zastrašujuće, tako da za tog čoveka nemam ni trunke poštovanja. Njemu se takve stvari stalno događaju kroz karijeru i mislim da on nema pravo nikome da govori ništa o poštovanju. Tužan sam i ljut zbog toga što je rekao, ali najviše u svemu tome pati rukomet", dodao je on

Doduše, Vujović je taj šokantni tajm-aut održao kao trener PPD Zagreba na utakmici SEHA lige protiv Meškova, kada je rekao jednom rukometašu: "Umri bre, jeb** ti život da ti jeb**! Umri da te više ne gledam!" Sa klupe Slovenije otišao je nakon istorijskog plasmana u polufinale i osvajanja bronze na Svetskom prvenstvu 2017. Tada je navodno nekoliko reprezentativaca reklo da neće igrati na Evropskom prvenstvu ako on ostane selektor, pa je smenjen krajem novembra 2019, malo više od mesec dana pre početka tog turnira.