Maks Ferstapen pobijedio u Monci dok su se iza njega vozači Meklarena međusobno propuštali

Izvor: FLORENT GOODEN / AFP / Profimedia

Vozač Red Bula i branilac titule Maks Ferstapen pobijedio je na trci Formule 1 u Monci, ispred tandema Meklarena Lando Noris - Oskar Pjastri. Holanđanin je od starta trke branio pol-poziciju od Landa Norisa vozeći neposredno kraj njega, a nakon drame na početku do kraja je branio prvo mjesto. Odlazio je ranije u pit-stop od asova Meklarena i donio veliku pobjedu Red Bulu, u vremenu 1:13:24,325, sa 19 sekundi prednosti u odnosu na Norisa i 21 sekundu u odnosu na Pjastrija.

Meklaren je u završnici tražio od Pjastrja da se pomeri da bi ga Noris pretekao, a potom im je bilo dozvoljeno da se takmiče. Iako se Australijanac, inače prvoplasirani u generalnom plasmanu, isprva bunio zbog tog zahtjeva, potom se povinovao i prihvatio treće mjesto. Sa takvim rezultatom njegovo vođstvo na čelu tabele palo je sa 34 na 31 bod u odnosu na Norisa.

Četvrtoplasirani je bio vozač Ferarija Šarl Lekler sa 25,6 sekundi zaostatka za Ferstapenom, a petoplasirani Džordž Rasel iz Mercedesa sa 32,8 sekundi do kraja. Na šestom mjestu je bio Luis Hamilton, takođe iz Ferarija.

Generalni poredak vozača