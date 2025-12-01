Evo šta će se desiti ako Maks Ferstapen i Lando Noris na kraju budu imali isti broj bodova i kome će pripasti šampionski pehar.

Bitka za titulu u Formuli 1 biće odlučena u posljednjoj trci sezone - i čak tri vozača i dalje mogu do šampionskog slavlja. Sve je to "zakuvao" Maks Ferstapen koji je pobijedio na Velikoj nagradi Katara prišao lideru Landu Norisu na 12 bodova, dok je i njegov kolega Oskar Pijastri na svega 16 bodova zaostatka i još može da se nada tituli.

Sve će biti riješeno predstojećeg vikenda u Abu Dabiju, a ono što je takođe scenario koji može da se desi je da imamo dvojicu vozača koji su izjednačeni po broju bodova. I mnogi se pitaju šta to onda znači za šampionsku trku...Ko je šampion ako su Ferstapen i Noris izjednačeni?

Znamo da je Maks Ferstapen do svoje prve titule došao u ludoj završnici trke u Abu Dabiju kada je prestigao Luisa Hamiltona, a sada postoji scenario i po kome može da bude šampion iako je bio otpisan na pola sezone. Razlika je 12 bodova i čak postoji mala šansa da Ferstapen i Noris budu izjednačeni i tu dolazi do zbrke.

Gleda se ko ima više pobjeda ove sezone (tu su izjednačeni sa po sedam), tako da bi Ferstapen morao da pobijedi u trci i Landu Norisu u tom slučaju ne bi pomoglo ni četvrto mjesto koje donosi 12 bodova.

U slučaju da budu izjednačeni i niko od njih ne pobijedi na ovoj trci - gledaće se ko ima više drugih mjesta i tu je Noris pobjednik. Čak osam puta ove sezone bio je drugoplasirani na trci, tako da Ferstapen ne bi mogao da ga sustigne u tom slučaju i Britanac bi postao šampion.

Šta Norisu treba za titulu?

Osvojiće titulu ako završi na podijumu bez obzira na rezultate Ferstapena i Pijastrija

Ako ne završi na podijumu i bude ispred Ferstapena i Pijastrija takođe osvaja titulu

Postaje šampion i ako završi unutar 12 bodova ispred Ferstapena i 16 u odnosu na Pijastrija

U slučaju istog broja bodova ima prednost, osim ako Ferstapen ne trijumfuje u trci

Šta Ferstapenu treba za titulu?

Osvojiće titulu ako pobijedi i Lando Noris ne bude na podijumu

Ako ne pobijedi, mora da osvoji najmanje 13 poena više od Norisa, uz to da Pijastri ne osvoji pet poena više od njega

Šta Pijastriju treba za titulu?