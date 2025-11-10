Bliži se kraj sezone u Formuli 1 i jasno se nazire ko će biti novi šampion.
Vozač Meklarena Lando Noris pobijedio je i na trci za Veliku nagradu Sao Paula i povećao vođstvo na 24 poena u odnosu na svog klupskog kolegu Oskara Pjastrija. Noris je došao praktično nadomak titule drugom uzastopnom pobjedom. Do kraja sezone voziće se još tri trke i sve je teže zamisliti scenario prema kojem bi Noris ispustio tron i svoju prvu titulu.
Isto tako, četvorostruki uzastopni šampion Maks Ferstapen zaostaje sada već prevelikih 49 poena, iako je u Brazilu herojski vozio i završio na podijumu kao trećeplasirani iza Norisa i Kimija Antonelija iz Mercedesa. Malo ko je očekivao da će Holanđanin napraviti takav uspjeh jer je počeo iz pit-lejna zbog promjena na bolidu nakon razočaravajućih kvalifikacija.
Međutim, Ferstapen je i u tako teškoj poziciji pokazao zašto je jedan od najvećih vozača svih vremena. U sedmom krugu bio je tek 13. i morao je ponovo da ide u "pit", ali je već do 51. kruga bio prvi prije nego što je Lando Noris posljednji put otišao na pit-stop.
Red Bul je odlučio da Ferstapen poslije toga još jednom ode na zamjenu guma, na kojima je u finišu trke napravio pravi podvig. "Ovo je nevjerovatan rezultat i veoma sam srećan", rekao je Ferstapen, iza kojeg su ostali Džordž Rasel iz Mercedesa i Pijastri.
Do kraja sezone na programu su trke u Las Vegasu 22. novembra, u Kataru 30. nocembra i Abu Dabiju 7. decembra.
Plasman vozača
- Lando Noris (Meklaren) 390 bodova
- Oskar Pjastri (Meklaren) 366 bodova
- Maks Fersatpen (Red Bul) 341
- Džordž Rasel (Mercedes) 276
- Šarl Lekler (Ferari) 214
- Luis Hamilton (Ferari) 148...
Plasman konstruktora
- Meklaren 756 bodova
- Mercedes 398
- Red Bul 366
- Ferari 392...
