Andrea Kimi Antoneli je drugi put ove sezone uspeo da dođe do druge pol pozicije, ovoga puta u Suzuki.

Na stazi Suzuka Circuit ispisana je istorija – po 50. put jedan italijanski vozač osvojio je pol poziciju, a to je uspjelo Kimi Antoneli.

Mladi vozač Mercedes nastavio je impresivnu sezonu, pošto je nakon statusa najmlađeg osvajača pol pozicije sada u Japanu upisao i drugu pobjedu u kvalifikacijama, pa će trku startovati sa prvog mjesta.

Mercedes je ponovo dominirao, pa je drugo mjesto zauzeo Džordž Rasel, uprkos problemima sa bolidom. Treći je bio Oskar Pjastri iz McLaren, koji je nakon kvalifikacija poručio da njegov tim još ne može da parira Mercedesu, ali da mu se postepeno približava.

"Super sam zadovoljan sesijom. Ovo je dobra vožnja, stalno sam bio sve bolji. Zaista sam zadovoljan i koncentrisaću se na trku. Navijači u Japanu su sjajni, imaju toliko strasti i nevjerovatan je osjećaj ovdje voziti. Hvala im svima što su došli", rekao je Antoneli.

U nastavku poretka, Šarl Lekler iz Ferrari bio je brži za svega nekoliko hiljaditih od Lando Noris, čime je spriječio Meklaren da popuni drugi startni red.

Šesto mjesto zauzeo je Luis Hamilton, dok su iza njega Francuzi Pjer Gasli i Isak Hađar. Prvih deset kompletiraju vozači Audija i Linblad.

Trka za bodove vozi se u nedjelju od sedam časova.