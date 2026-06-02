Prava drama odigrala se u japanskom gradu Fukušima kada je divlji crni medved upao u krug fabrike i stambenu četvrt, napadajući ljude na ulici.

Četvoro ljudi povrijeđeno je u utorak usled napada medveda u stambenom području Fukušime na sjeveroistoku Japana, javlja Euronews.

Riječ je o najnovijem u nizu napada koji se događaju u dijelu zemlje gdje medvedi poslednjih godina sve češće ulaze u naseljena područja.

Nakon dojave iz fabrike Fukušima o napadu na dva zaposlena, policija i vatrogasci pohitali su na mjesto događaja u četvrti Sasakino. Snimak nadzorne kamere prikazuje crnog medveda kako progoni zaposlenog blizu ulaza.

Dok muškarac u dvadesetim godinama pokušava da pobjegne, medved ga obara na tlo. Životinja je potom ušla u fabrički kompleks i povrijedila drugog radnika, muškarca u šezdesetim godinama.

Medved je nakon toga napao i treću osobu, zaposlenog u drugoj firmi, takođe u šezdesetim godinama. Vatrogasna služba grada Fukušime izvijestila je da je povređena i 80-godišnja žena iz susjedstva. Trojica muškaraca zadobila su lakše, a žena umjerene povrede, ali niko nije životno ugrožen.

Potraga za medvedom

Napad je uznemirio stanovnike i oživio strahove od prošle godine, kada je zbog napada medveda na sjeveru zemlje angažovana i vojska. U prefekturi Akita prošle godine je napadnuto više od 60 ljudi, od kojih je četvoro preminulo.

Prema podacima japanskog Ministarstva ekologije, 2025. godina bila je rekordna sa više od 230 napada medveda u kojima je život izgubilo 13 osoba.

Stručnjaci objašnjavaju da se sve češći upadi rastuće populacije medveda događaju u regionu čije stanovništvo brzo stari i smanjuje se, a u kojem je sve manje ljudi obučenih za lov na ove životinje.

Japanska vlada je u martu procenila da populacija medveda broji oko 57.800 jedinki i usvojila je plan upravljanja koji poziva na sistematsko smanjenje njihovog broja.