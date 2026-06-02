Tošić još jednom je pokazao koliko mu je važno da svojoj porodici obezbijedi sigurnu budućnost.

Izvor: Instagram / duskotosic

Bivši fudbaler Duško Tošić riješio je da svojim ćerkama Atini i Niki obezbijedi nekretnine na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Beogradu. Riječ je o luksuznom stambenom kompleksu koji će biti izgrađen između Slavije i parka Manjež, a vrijednost stanova meri se stotinama hiljada eura.

Tošić je još jednom je pokazao koliko mu je važno da svojoj porodici obezbijedi sigurnu budućnost.

Vidi opis Nakon Karleušinih prozivki, Duško odriješio kesu: Od Dejana Stankovića kupio ćerkama luks nekretnine Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram / duskotosic Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram / duskotosic Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Instagram / duskotosic Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Instagram / duskotosic Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Instagram / duskotosic Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Instagram / duskotosic Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Instagram / duskotosic Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Instagram / duskotosic Br. slika: 8 8 / 8

Kako Direktno.rs saznaje, bivši reprezentativac Srbije kupio je dva luksuzna stana u novom ekskluzivnom kompleksu "King's Circle Residences", koji će biti izgrađen na jednoj od najprestižnijih lokacija u prijestonici, između Trga Slavija i parka Manje, a koji gradi firma bivšeg fudbalera Dejana Stankovića.

Stanovi su namijenjeni njegovim ćerkama Atini i Niki, a svaki od njih ima po oko 100 kvadratnih metara.

Pogledajte Duškove slike sa ćerkama:

Kada se uzme u obzir da se cena kvadrata u ovom kompleksu kreće između 7.000 i 8.000evra, lako je izračunati da vrednost jednog stana prelazi 700.000 evra, dok ukupna investicija za oba stana dostiže čak oko milion i po evra.

Novi simbol luksuza u centru Beograda

"King's Circle Residences" već sada privlači veliku pažnju investitora i kupaca, prije svega zbog izuzetne lokacije i sadržaja koji će biti dostupni budućim stanarima. Prema projektu, planirana je izgradnja više od 200 stanova raspoređenih u četiri lamele, uz veliki broj garažnih mjesta i bogatu komercijalnu zonu. Stanarima će na raspolaganju biti spa centar, dječja igraonica, restorani, prodavnice, kancelarijski prostor, kao i brojni sadržaji koji će omogućiti život po standardima najmodernijih evropskih rezidencijalnih kompleksa.

Zbog svega toga ovaj projekat već se svrstava među najambicioznije stambene komplekse koji će u narednim godinama promijeniti izgled centralne gradske zone.

Atina i Nika dobile vrijedne nekretnine

Kupovina nekretnina smatra se jednom od najsigurnijih investicija, a mnogi poznati upravo na taj način obezbjeđuju budućnost svoje djece.

Tošić očigledno nije želio da prepusti slučaju stambeno pitanje svojih naslednica, pa je odlučio da Atini i Niki obezbijedi stanove na lokaciji koja važi za jednu od najtraženijih u Beogradu.

Blizina centra grada, ekskluzivni sadržaji i prestižna adresa čine ove nekretnine izuzetno vrijednim ulaganjem koje će godinama zadržati visoku tržišnu cijenu.

Pored ovih stanova, ćerke bivšeg fudbalera će naslijediti i vilu na Dedinju, koju je njihov otac kupio od Dragana Stojkovića Piksija, a čija vrijednost se procjenjuje na oko 2,5 do 3 miliona eura.

Pogledajte još jednu Duškovu nekretninu na Dedinju:

Poslednjih godina sve više poznatih ličnosti ulaže u ekskluzivne nekretnine u Beogradu, a luksuzni kompleksi sa dodatnim sadržajima postaju novi standard života za imućnije kupce.

U želji da saznamo više informacija, novinari pomenutog medija su pozvali Duška, koji nije želio ni da potvrdi, ali ni da demantuje ovu vijest, samo je kratko odgovorio:

"Naravno da ću obezbijediti svoje ćerke i ne znam šta je tu čudno" - rekao je on za Direktno.rs.

Podsjetimo, pre nekoliko meseci izbio je skandal nakon što je Jelena Karleuša javno optužila Duška da nije ćerkama isplatio alimentacije. Nakon haosa, bivši fudbaler je izmirio obaveze, a Karleuša je tada govorila da se nada da će "ćerkama kupiti neke stanove".

(Direktno.rs / MONDO)