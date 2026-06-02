Oba lica, i osumnjičeni i oštećeni, su osuđena lica i nalaze se na izdržavanju kazni zatvora u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) u Spužu.

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Danilovgrad podnijeli su danas državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici krivičnu prijavu protiv V.B (22) iz Podgorice, zbog sumnje da je na štetu takođe muške osobe stare 53 godine izvršio krivično djelo silovanje, saopštili su iz UP.

Krivično djelo je od strane zaposlenih u UIKS-u prijavljeno Odjeljenju bezbjednosti Danilovgrad 22.05.2026. godine, nakon čega su policijski službenici, u koordinaciji i po nalogu nadležnog tužioca, preduzeli niz mjera i radnji, koje su dovele do identifikovanja V.B. kao lica osumnjičenoog za navedeno krivično djelo, navode iz policije.

Sumnja se da je V.B. krivično djelo silovanje izvršio noć ranije, u noći između 20. i 21. maja 2026. godine, oko 03.00 časa, u sobi jednog paviljona UIKS-a. Žrtva silovanja je događaj prijavila zaposlenima u UIKS-u, koji su potom o navedenom obavijestili Policiju.

Krivična prijava protiv V.B. je nadležnom državnom tužiocu podnijeta u redovnom postupku.