Šef Aston Martina Adrian Njui oktiro je probleme koje ima njegov tim uoči početka nove sezone Formule 1

Izvor: Křenek Jiří / profimedia.com / Profimedia

Šef Aston Martina Adrian Njui (67) donio je vrlo loše, čak uznemirujuće vijesti pred početak nove sezone Formule 1. Uoči trke za Veliku nagradu Australije, umjesto standardnog uzbuđenja, nastupilo je razočaranje i zabrinutost.

Vozači tima Fernando Alonso i Lens Strol strahuju od trajnog oštećenja nerava, a razlog za to su vibracije na bolidu. Problemi sa novom Hondinom pogonskom jedinicom u timu pojavili su se već tokom testiranja u Bahreinu prošlog mjeseca, a Adrian Njui je priznao da završetak svih 58 krugova na nedjeljnoj Velikoj nagradi Australije u Melburnu nije realan scenario.

Fernando Alonso i Lens Strol ograničeni su u vožnji zbog prekomjernih vibracija koje se prenose kroz bolid. "Moraćemo ozbiljno da ograničimo broj krugova koje ćemo voziti u trci dok ne otkrijemo uzrok vibracija i ne riješimo problem na samom izvoru", rekao je Njui na konferenciji za medije.

"Te vibracije koje se prenose na šasiju izazivaju određene probleme sa pouzdanošću: otpadaju retrovizori, zadnja svjetla i slične stvari, čime trenutno moramo da se bavimo. Ali mnogo veći problem je to što se vibracije na kraju prenose i na prste vozača. Fernando smatra da ne može da vozi više od 25 krugova zaredom, jer bi u suprotnom rizikovao trajno oštećenje nerava na rukama. Lens, s druge strane, vjeruje da ne može da izdrži više od 15 krugova prije nego što dođe do te granice."

Njui nije izgubio povjerenje u Hondu, iako su problemi očigledni, a sezona u najavi "propala". "Da li vjerujem našim partnerima i Hondinoj sposobnosti da povećaju snagu motora i učine ga konkurentnim? Apsolutno. Imaju dokazanu istoriju uspjeha i imamo potpuno povjerenje u njih."

Predsjednik Honde Kođi Vatanabe dodao je: "Molimo za strpljenje dok nastavljamo da radimo na tome da u potpunosti otključamo potencijal performansi. Inženjeri Honde i Aston Martina rade veoma blisko kao jedan tim na razvoju i procijeni više mogućih rješenja za ovaj problem. Naravno da želim da se sve ubrza, ali u ovom trenutku je veoma teško reći kada i na koji način će to biti riješeno", pojasnio je situaciju.