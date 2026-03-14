Džordž Rasel pobijedio je na prvoj sprint trci sezone Formule 1

Vozač Mercedesa Džordž Rasel osvojio je sprint trku na Velikoj nagradi Kine, u drugoj rundi šampionata Formule 1.

Britanac je u Šangaju nastavio pobjednički niz nakon slavlja na otvaranju sezone u Australiji, a do cilja je stigao sa nešto manje od sedam desetinki prednosti u odnosu na Šarla Leklera iz Ferarija. Treće mjesto zauzeo je sedmostruki svjetski šampion Luis Hamilton.

Na startu je Rasel zadržao dobru poziciju, ali su vozači Ferarija brzo uzvratili. Hamilton je već u uvodnim krivinama preuzeo vođstvo, pa su se dvojica britanskih vozača u prvim krugovima smjenjivala na čelu kolone.

Presudan trenutak dogodio se u petom krugu, kada je Rasel izveo ključno preticanje i ponovo preuzeo kontrolu nad trkom, dok su se vozači Ferarija našli u međusobnoj borbi.

U nastavku je Rasel uspio da napravi razliku, a Šarl Lekler je u osmom krugu obišao Hamiltona i preuzeo drugo mjesto.

Situacija se dodatno zakomplikovala kada je Niko Hilkenberg zaustavio bolid u prvoj krivini, što je izazvalo izlazak bezbjednosnog vozila. Vodeći vozači tada su otišli u boks, a u toj situaciji Lando Noris je nakratko preuzeo treću poziciju ispred Hamiltona.

U završnici sprinta vođena je nova borba za pozicije, ali je Rasel zadržao prednost, posebno nakon greške Leklera prilikom restarta.

Hamilton je ubrzo uspio da vrati treće mjesto ispred Norisa, ali nije imao dovoljno tempa da ugrozi vodeći dvojac.

Iza njih su kroz cilj prošli Noris, Kimi Antoneli i Oskar Pjastri, dok su bodove još osvojili Lijam Loson i Oliver Berman.