Tariku Pruscu produžen je pritvor zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela i mogućeg uznemiravanja javnosti ukoliko bi se našao na slobodi.

Kantonalni sud u Sarajevu produžio je pritvor Tariku Prusacu, osumnjičenom da je 1. maja na Dobrinji ubio suprugu Elmu Godinjak-Prusac, za još dva mjeseca.

Pritvor mu je produžen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo i zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičenog moglo doći do uzemiravanja javnosti. Istraga u ovom predmetu još uvijek je u toku, a Prusac se tereti za krivično djelo teško ubistvo žene, potvrđeno je portalu Klix.

Kako je na prethodnom ročištu za određivanje pritvora navela tužiteljka Iva Kurilić, tokom uviđaja kod Elme Godinjak utvrđene su brojne povrede i podlivi. Navela je da je oštećena bila vezana, a da je Prusac počinio krivično djelo s umišljajem.

Prusac se sumnjiči i da je nakon ubistva s maloljetnom ćerkom pobegao, a lociran je i uhapšen u jednom od restorana na Baščaršiji gdje ju je odveo da jedu ćevape.

Tužiteljka je rekla da je pronašla podatke da je Prusac pravosnažno osuđen 2016. godine. Tada je pretukao majku, a dan kasnije brata. Godinjak je dva puta Prusca prijavila za nasilje, a u trenutku ubistva njemu su bile izrečene mjere zabrane. Oni su bili u procesu razvoda.