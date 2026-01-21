Ambiciozni debitant Audi zvanično ušao u Formulu 1.

Izvor: PA Wire via Soeren Stache/DPA, PA Images / Alamy / Profimedia

Debitant i novi tim Formule 1 Audi postavio je pred sobom ambiciozni cilj da postane "najuspješniji u istoriji Formule 1". To je saopštio ove nedjelje, na zvaničnoj promociji svog ulaska u najviši nivo auto-sporta, u koji je stigao kupovinom Zaubera.

Šef tima Džonatan Vitli rekao je na gala-promociji u Njemačkoj okupljenima da prisustvuju istorijskom trenutku i da budu veoma svjesni te činjenice.

"Nismo ovdje da bismo se igrali, ovo je ambiciozan projekat. Skromni smo. Znamo odakle polazimo i znamo gdje želimo da stignemo. Želimo da Audi postane najuspješniji F1 tim u istoriji. Na tom putu postoje etape, a danas započinjemo to putovanje", rekao je on i izazvao veliku pažnju.

Vidi opis Istorijski trenutak u Formuli 1, kažu da će je promijeniti zauvijek: "Došli smo da budemo najbolji ikad" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: PA Wire via Soeren Stache/DPA, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: PA Wire via Soeren Stache/DPA, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: SOEREN STACHE / AFP / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: TOBIAS SCHWARZ / AFP / PROFIMEDIA Br. slika: 4 4 / 4

Izvršni direktor Audija Gernot Delner dodao je da Audi u svemu što radi ima samo jedan cilj - da bude najbolji.

"Kad god uđemo u neku trkačku seriju, ulazimo da bismo pobjeđivali, inovirali i unaprijedili motosport. Ambicija je da se takmičimo na najvišem nivou i da se borimo za šampionate do 2030. godine"; kazao je on.

Na čelu Audijevog projekta u Formuli 1 stoji Matija Binoto takođe je govorio ambiciozno "Svjesni smo da smo tek na početku našeg puta. Znamo da nas čeka mnogo izazova, ali spremni smo za njih", prenio je njegove riječi Bi-Bi-Si.

Audi već testirao svoj bolid

Izvor: PA Wire via Soeren Stache/DPA, PA Images / Alamy / Profimedia

Iako je Audi prošle nedjelje testirao svoj novi bolid na stazi Katalunja u Barseloni, to vozilo bilo je samo model za prikaz i ne predstavlja stvarni dizajn Audijevog bolida. Novi tim pridružiće se ostalimana prvom predsezonskom testiranju, koje će sljedeće nedjelje biti održano iza zatvorenih vrata na stazi Katalunja.

Audi je predstavio i slogan svog novog projekta: "Da bi započeo nešto, ne zaustavljaj se ni pred čim".

Podsjetimo, Audi će debitovati u Formuli 1 sa Zauberovim tandemom vozača, Gabrijel Bartoleto (Brazil) - Niko Hulkenberg (Njemačka).

"Naš slogan opisuje naš pristup ovom putovanju i svjesni smo da mogu doći teški periodi i neuspjesi, ali da se nikada ne zaustavimo, da imamo strast za napredovanjem; to je način razmišljanja u kojem se nikada ne prestaje. Stalno želimo da guramo naprijed: Dugo smo raspravljali o ciljevima za 2026. godinu, da li su to pozicije u šampionatu ili bodovi. Cilj je da postanemo konkurentni. Moramo ostati skromni. Ima mnogo toga da se nauči. Više se radi o stavu - biti ovdje i učiti. A biti konkurentan znači da prosjek više nije opcija", rekao je Binoto.

Nova sezona Formule 1 počinje 8. marta i uz Audi takmičiće se još jedan novi tim, američki Kadilak.