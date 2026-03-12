Navikli smo da je Novak Đoković uvek kritikovan od strane Britanaca, ali je Džek Drejper pokazao da ima ogromno poštovanje prema svom idolu koga je hvalio na sva zvona.

Izvor: YouTube/BNP Paribas Open/Screenshot

Britanski teniser Džek Drejper izbacio je Novaka Đokovića sa Indijan Velsa, pobjedivši ga u noći između srijede i četvrtka 2:1. Gledali smo zaista sjajan meč, trajao je duže od dva i po sata i vidjeli smo veliki broj atraktivnih poena, pravu dramu za publiku, dok je i Britanac pokazao da ima lepe manire načinom na koji je pričao o Noletu.

"Preplavljen sam emocijama jer sam pobjedio Novaka, nekoga koga cio život gledam, kome se divim i koga sam idolizovao još od djetinjstva. Samo sam veoma zahvalan što sam u ovoj situaciji i što ću ponovo igrati", rekao je Drejper posle najveće pobjede u poslednjih deset mjeseci, pošto je imao ogromnih problema sa povredama od kada je osvojio prošlogodišnji Indijan Vels, pa je bilo pitanje da li će biti u stanju da spoji dvije-tri pobjede.

Tokom c‚ijelog obraćanja, hvalio je Đokovića, rekao je da je sve teže protiv njega uraditi u tenisu, da mu nije pomoglo ni to što ga gleda od kada je bio dijete, osim što je znao da će Nole uvek "vršiti pritisak" - ma šta god se dogodilo.

Na kraju, odlučio je bukvalno jedan poen: "Mislim da je ideja u taj-brejku bila da budem hrabar i da zadržim dobru brzinu na udarcima", rekao je Drejper koji je dobio taj-brejk trećeg seta: "Na poenu za 6:5... Da, meč je već bio fizički veoma zahtjevan. Takođe i emotivno iscrpljujući".

"Kada igraš tako tijesan meč, mnogo je faktora u igri i mislim da sam to fizički podneo zaista dobro. A mentalno, kao što sam rekao, kada se ponovo nađeš u takvim situacijama, to je još iscrpljujuće ako to nisi radio neko vrijeme, jer se ponovo navikavaš na sve te emocije. Ponosan sam na taj-brejk koji sam odigrao i na to kako sam uspio da ostanem u meču. Mislim da sam pogodio zaista dobar bekhend paralelu na 4:4, možda. Mnogo toga može da se nauči iz ove partije", zaključio je.

"Kakav je Novak sa 38 godina?"

Jasno je svima da Novak Đoković sve češće ima fizičke probleme zbog "godine proizvodnje" i to smo vidjeli i na Indijan Velsu gdje je imao poteškoća sa disanjem, pa je Džek Drejper upitan i kako mu se čini "ova verzija" Noleta. Zna ga od djetinjstva, a sada je ipak na pragu 40. godine...

"Slušajte, znam da je možda imao malo problema u Indijan Velsu poslednjih godina i da možda ne igra baš na svom najboljem nivou, ali on je i dalje nevjerovatan takmičar i neko ko daje apsolutno sve od sebe u svakom meču. Ne gledam mnogo tenis kada sam van terena, ali kada on igra, uvijek gledam i divim se. Uvijek ima nešto u rezervi kada izađe na teren i to mora da se poštuje", naglasio je Drejper i dodao:

"Bio je to težak meč, a on sa 38 godina i sa svim tim što je prošao u karijeri i dalje igra na tom nivou. Mislim da smo svi veoma zahvalni što je i dalje na Turu i što i dalje daje sve od sebe. Lepo je za nas mlađe igrače da još uvek imamo nekoga takvog, jednog od najvećih, na koga možemo da se ugledamo".

"Imam ogromno poštovanje prema Novaku. Proći kroz ovaj meč danas je nešto što ne mogu da opišem", zaključio je Britanac koga sada u četvrtfinalu čeka Danil Medvedev.