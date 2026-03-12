Scena iz Amidžija koja je svima promakla: Aleksandra gurnula Džejlu posle svađe u emisiji, isplivao snimak (Video)

Pjevačice Aleksandra Mladenović i Džejla Ramović ušle u klinč zbog jednog pitanja Ognjena Amidžića

U poslednjoj emisiji Ognjena Amidžića došlo je do svojevrsnog okršaja dvije gošće - Aleksandre Mladenović i Džejle Ramović.

Rasprava je počela nakon Džejlinog izbora da privatni život drži podalje od očiju javnosti, nakon čega se u priču umiješala Aleksandra Mladenović.

Džejla je istakla da svoj privatni život ne krije, već da dozira u plasiranju događaja iz privatnog života u javnost, te je tako pecnula koleginice i kolege riječima da je "lako sakriti privatan život, ako neko hoće".

To je bilo dovoljno Aleksandri, čiji je privatni život bio "na izvol'te" tokom godina, pa je rekla: "Koliko je glupo to što si sad rekla".

"Ispada da mi za koje se sazna, da želimo da se sazna, naravno da ne. Mi ne idemo u druge države da se krijemo, nego živimo u Beogradu", rekla je Aleksandra, a njihov okršaj je završio na mrežama.

Jutro kasnije je na platformi X osvanuo i detalj iz emisije koji je mnogima promakao, a u kojem se vidi da je Aleksandra, u toku jedne od Ognjenovih igrica, malo grublje gurnula Džejlu.

kakvo dno od žene, ja tek sad vidim ovo gurkanje.. patuljica jedna mala odvratna, trebala je da se okrene da joj raspizdi jednu šamarčinu da je vrati za Žitorađu da bere kukuruzpic.twitter.com/vLkq3rRG1C — (@muskarac_koji)March 12, 2026

Komentari uz video su bili na štetu Mladenovićke, pa je korisnik napisao da je Džejla "trebalo da se okrene i da je vrati za Žitorađu".