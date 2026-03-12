logo
Scena iz Amidžija koja je svima promakla: Aleksandra gurnula Džejlu posle svađe u emisiji, isplivao snimak (Video)

Scena iz Amidžija koja je svima promakla: Aleksandra gurnula Džejlu posle svađe u emisiji, isplivao snimak (Video)

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevačice Aleksandra Mladenović i Džejla Ramović ušle u klinč zbog jednog pitanja Ognjena Amidžića

Aleksandra gurnula Džejlu posle svađe u emisiji, isplivao snimak Izvor: screenshot

U poslednjoj emisiji Ognjena Amidžića došlo je do svojevrsnog okršaja dvije gošće - Aleksandre Mladenović i Džejle Ramović.

Rasprava je počela nakon Džejlinog izbora da privatni život drži podalje od očiju javnosti, nakon čega se u priču umiješala Aleksandra Mladenović.

Džejla je istakla da svoj privatni život ne krije, već da dozira u plasiranju događaja iz privatnog života u javnost, te je tako pecnula koleginice i kolege riječima da je "lako sakriti privatan život, ako neko hoće".

To je bilo dovoljno Aleksandri, čiji je privatni život bio "na izvol'te" tokom godina, pa je rekla: "Koliko je glupo to što si sad rekla".

"Ispada da mi za koje se sazna, da želimo da se sazna, naravno da ne. Mi ne idemo u druge države da se krijemo, nego živimo u Beogradu", rekla je Aleksandra, a njihov okršaj je završio na mrežama.

Jutro kasnije je na platformi X osvanuo i detalj iz emisije koji je mnogima promakao, a u kojem se vidi da je Aleksandra, u toku  jedne od Ognjenovih igrica, malo grublje gurnula Džejlu.

Pogledajte:

 Komentari uz video su bili na štetu Mladenovićke, pa je korisnik napisao da je Džejla "trebalo da se okrene i da je vrati za Žitorađu".

Tagovi

Aleksandra Mladenović Džejla Ramović AmiG Šou

