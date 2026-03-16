Srpski teniser Novak Đoković osjetiće ozbiljne posljedice odluke da se povuče iz Majamija, kao i ne tako sjajnog nastupa u Indijan Velsu.

Srpski teniser Novak Đoković odlučio je da se povuče sa mastersa u Majamiju, za sada iz neobjašnjenih razloga. Jedino što se uklapa u njegovu odluku je umor zbog godina, odnosno problemi sa disanjem, koje ima zbog stomačnih problema, a koje smo vidjeli kod njega na Indijan Velsu.

Takođe, to znači da je Đoković na "Sanšajan dablu" u SAD uspio da osvoji samo 80 bodova na Indijan Velsu, dok ga očekuje veliki gubitak bodova u Majamiju, gdje je prošle sezone bio finalista.

Kada se završi masters u Majamiju, Novak Đoković će ispasti iz Top 3 na svijetu Izgubiće 600 bodova na ATP listi i to znači da će imati 4.770, što je već manje od Saše Zvereva koji brani samo 100 bodova. Ako i ne ponovi rezultat od prošle godine, što je samo četvrto kolo, ostaće na 4.805 bodova, pa će preskočiti Đokovića, a tu je opasnost i od Lorenca Muzetija koji je sada na 4.365, Aleksa De Minora na 4.185, Tejlora Frica 4.170, Feliksa Ože-Alijasima na 4.000...

To je naročito problematično ako znamo da je završen prvi dio sezone na betonu i slijedi "šljaka" koja najmanje odgovara Noletu, tako da se postavlja uopšte pitanje da li će igrati na njoj - jer nema ambicije na Rolan Garosu. Makar je tako rekao prošle sezone kada nije uspio da dođe do titule.

Kakav problem ima Novak Đoković?

"Stomak mi pravi problem sa disanjem. Malo imam problema sa stomakom. Ne bih o tome da pričam...", rekao je Đoković kratko na srpskom jeziku posle poraza u Kaliforniji, ne želeći da to bude u fokusu umjesto velike pobjede Džeka Drejpera, kome je u više navrata čestitao.



"Ostaje žal zbog ovakvog poraza. Jedan poen, par udaraca je odlučilo pobjednika. Nisam znao da sam osvojio ukupno poen više od njega. Ostaje razočaranje, dao sam sve od sebe, vratio se u meč kada je servirao za pobjedu. Publika je bila sjajna, odlična atmosfera, najbolji meč turnira. Čestitam mu, ostao je smiren do kraja. Šteta stvarno. Sad kada premotam film, uvijek je čovek mudriji poslije borbe. Imao sam puno pobjeda i poraza ovakvih u karijeri. Idemo dalje", naglasio je Đoković.