"U facu si me pogodio, zapamtila sam te": Drama na nastupu Barbare Bobak, pirotehnika joj "eksplodirala" u lice

Barbara Bobak doživjela je šok na koncertu u Zagrebu kada je pirotehnika eksplodirala u njenom neposrednom okruženju, ali je nastavila da pjeva

Barbara Bobak prije nekoliko dana nastupala je u Zagrebu, ali je nastup u jednom trenutku, umalo krenuo po zlu zbog scenskih efekata.

Dok je pjevačica bila u neposrednom kontaktu sa publikom, dogodila se situacija koja je prisutne ostavila bez riječi.

Barbara je u jednom trenutku prišla samoj ivici bine, kako bi bila što bliže publici u prvim redovima, pa je i čučnula jer su je sve vrijeme snimali.

Ipak, tada se, tik ispred nje, aktivirala snažna pirotehnika. Gust bijeli dim iznenada je obavio pjevačicu i udario je direktno u lice. Iako je scena na trenutak izgledala dramatično jer se od dima gotovo ništa nije vidjelo, Barbara je brzo reagovala i povukla se nekoliko koraka unazad.

Bobakova nije htjela da prekine nastup, već je samo odmahnula rukom, pokušavajući da rastera dim oko sebe i nastavila da pjeva. Zatim je prokomentarisala situaciju.

- U facu si me pogodio, samo da znaš. Zapamtila sam te! - poručila je Barbara osobi zaduženoj za scenske efekte.

Podsjetimo, Barbara je nakon tragedije u Kočanima, u Sjevernoj Makedoniji, govorila da je veliki protivnik upotrebe pirotehnike u klubovima.

- Jako mi je teško palo, pogotovo zato što sam onda tek posle shvatila, da se to desilo zbog onih prokletih prskalica. Ja zbog njih vrištim i ne dam nikada da se kod mene pale. To je treš, i evidentno su opasne. Mnogo mi je žao, van sebe sam. Ne znam šta da kažem, mislim da treba da se uvede neki zakon po pitanju pirotehnike. Jako se igraju sa tim - rekla je Barbara za Kurir.



