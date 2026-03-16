Janik Siner je u finalu turnira u Indijan Velsu pobijedio Danila Medvedeva i uspio da osvoji prvu titulu u sezoni.

Janik Siner je šampion Indijan Velsa. Danil Medvedev je u polufinalu šokirao Karlosa Alkaraza, ali Italijan nije doživio istu sudbinu - 7:6 (8:6), 7:6 (7:4). Velika drama, dva taj-brejka, odličan nivo igre ruskog tenisera, ali do pobjede nije došao na kraju.

Prva titula za Sinera u novoj sezoni. Izgubio je od Novaka Đokovića u polufinalu Australijan opena, pa ga je u Dohi izbacio Jakub Menšik (Češka) i u Americi je uspio da podigne prvi pehar u sezoni. Pokazao je Medvedev veoma dobru partiju, ali je to nedostajalo u ključnim momentima meča. Onim najbitnijim...

The moment the set was completed@janniksingets the better of Daniil Medvedev 7-6 7-6 to claim his first Indian Wells titlepic.twitter.com/KM6aMNvtmu — Tennis TV (@TennisTV)March 15, 2026

U taj-brejku prvog seta nije bilo mini-brejkova, Siner je imao prvu meč loptu na 6:5, uslijedila su dva servisa Medvedeva. Prvi je dobio, drugi je izgubio, pa je Siner na svom servisu uzeo set. U taj-brejku drugog seta bila je još veća drama. Danil je poveo sa 4:0 i izgledalo je da će se igrati treći set. Ali, Janik je dobio sedam poena u nizu od tog momenta i pobijedio.

"Terao sam sebe da guram dalje, razmišljao sam i o mogućem trećem setu, ali sam htio da pružim maksimum i da probam da završim posao u dva seta. Bilo je nevjerovatno. Mnogo mi je drago zbog Danila i zbog toga što opet igra na ovako visokom nivou", poručio je Siner.