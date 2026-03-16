Partnerka košarkaša Panatinaikosa Rišouna Holmsa javno prozvala Ergina Atamana i čitav klub

Trener Panatinaikosa Ergin Ataman javno je prozvao svog košarkaša, centra Rišouna Holmsa (32) poslije utakmice protiv AEK-a i žestoko kritikovao njegov loš nastup u prvom dijelu meča. "On spava na terenu, ne pomjera se uopšte u pikenrolu", objasnio je on i izazvao reakciju igrača i njegove partnerke.

Dok je Holms reagovao samo emotikonima koji plaču od smeha, njegova partnerka oglasila se na društvenim mrežama i javno prozvala turskog stručnjaka.

"Čvrste organizacije stoje iza svojih igrača. Preuzimanje odgovornosti je dio igre, ali poštovanje i podrška trebalo bi uvijek da budu na prvom mjestu. Organizacija koja javno prozove svoje igrače umjesto da ih podrži je sramota, a ne porodica", objavila je ona, naglasivši riječ "sramota".

Poznato je da su loši rezultati i oscilacije u formi drastično podigle formu u Panatinaikosu ove sezone, a ovaj, najnoviji javni incident dogodio se nekoliko dana pred važnu utakmicu Evrolige protiv Crvene zvezde u Atini, u petak od 20.15 časova.

Vidjeće se kakav će biti Holmsov status u utakmici protiv crveno-belih. On ove sezone prosječno postiže 5,9 poena u Evroligi uz 4,3 skoka. U PAO je došao prošle godine i to je njegov prvi tim van NBA lige, u kojoj je igrao od 2015. za Filadelfiju, Finiks, Sakramento, Dalas i Vašington.

PAO je ove sezone domaćin Fajnal-fora, a trenutno je deveti na tabeli sa skorom 17-14, dok je Zvezda šesta sa učinkom 18-13. I to govori o značaju predstojeće utakmice, kao što i ova javna polemika govori o ipak narušenim odnosima u svlačionici.



