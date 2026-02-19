Amanda Anisimova brani mladu Miru Andrejevu i ubijeđena je da će Ruskinja uskoro da osvoji novu titulu sa načinom na koji igra.

Mira Andrejeva imala je nekontrolisani izliv emocija na meču u Dubaiju. Izgubila je od Amande Anisimove iako je imala meč u svojim rukama - 2:6, 7:5, 7:6 (7:4). Teško je sve to podnosila, pa je u jednom momentu prvo počela sebe da udara po nogama od bijesa, da bi se posle toga rasplakala na stolici.

Oba ta detalja privukla su veliku pažnju, a američka teniserka je stala u odbranu mlađe Ruskinje. Tvrdi da je sve to normalno.

Amanda Anisimova on Andreeva: It's not easy to see someone that gives their all and then to react like that. It made me really sad for her. In my mind I was just thinking if she keeps playing like this, there's a title around the corner for her. She's going to have a great year.pic.twitter.com/fSOUCcw0Kc — Reem Abulleil (@ReemAbulleil)February 19, 2026

"Bilo je veoma emotivno, jer smo se obje tako osjećale tokom meča. Vjerovatno jer je cio meč bio rolerkoster i un uspona i padova. Kako god da je izgledao tok meča, obe smo se borile i dale sve. Nije lako vidjeti nekoga ko da sve od sebe i tako reaguje. Tužna sam zbog nje", počela je Amanda.

Mira ima samo 18 godina i jedinu titulu do sada osvojila je baš u Dubaiju prošle godine. Ove godine je takmičenje završila u četvrtfinalu tako da će izgubiti bodove i pasti sa sedme pozicije na WTA listi.

"Pomislila sam da ako nastavi da igra ovako da će titula brzo doći. Imaće sjajnu sezonu. Radi sjajne stvari i nije lako kada is branilac titule. Mislim da je uradila sjajan posao. Igraćemo još mnogo mečeva sigurno", završila je Anisimova.