Lukas Pinjeiro Braten postao prvi Južnoamerikanac koji je osvojio zlatnu medalju na Zimskim olimpijskim igrama!

Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Istorija Olimpijskih igara ispisana je u subotu na stazi Stelvio u Bormiju!

Brazilac Lukas Pinjeiro Braten postao je prvi Južnoamerikanac koji je osvojio zlatnu medalju na Zimskim olimpijskim igrama!

Davedestpetogodišnji Brazilac rođen u Oslu slavio je u veleslalomu sa vremenom 2:25.00 ostavivši iza sebe švajcarske skijaše Marka Odermata i Loika Mejara.

Pinjeiro Braten bio je najbrži u prvoj vožnji, a onda sačuvao prvo mjesto u drugoj vožnji i ispisao istoriju.

Prije njega Brazil je osvojio 40 zlatnih olimpijskih medalja, ali ovo je prvo zlatno odličje na Zimskim olimpijskim igrama.

Ko je Lukas Pinjeiro Braten?

Lukas Pinjeiro Braten rođen je u Oslu 2000. godine kao dijete Norvežanina i Brazilke. Nakon razvoda roditelja živio je u Brazilu, a potom se vratio u Norvešku gdje je počeo da skija sa devet godina. Debi u Svjetskom kupu imao je 2018. godine, a narednih pet godina nastupao je pod norveškom zastavom. Nakon što je osvojio mali Kristalni globus za najboljeg slalomaša 2023. godine prestao je da skija, ali se već naredne godine vratio i od tada nastupa pod zastavom Brazila.

Nastupio je na ZOI 2022 u Pjongčangu, ali tada nije završio ni trku slaloma ni trku veleslaloma. Na ZOI u Milanu i Kortini je stigao sa mnogo većim ambicijama, nosio je zastavu Brazila na otvaranju, a ukazanu čast je opravdao prvom zlatnom medaljom za svoju zemlju na zimskim olimpijskim igrama.

Šljivić na 39. mjestu

Bh. olimpijac Marko Šljivić u prvoj vožnji imao je 42. vrijeme (1:22.87), u drugoj je bio znatno bolji (1:16.58), ali je na kraju sa ukupnvim vremenom 2:39.45, odnosno 14.45 sekundi zaostatka, zauzeo 39. mjesto.