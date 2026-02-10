Spektakularnim skokom u poslednjoj seriji Domen Prevc potvrdio dominaciju slovenačkog tima u ski skokovima.

Izvor: Huang Wei / Xinhua News / Profimedia

Kombinovana reprezentacija Slovenije u ski skokovima osvojila je zlatnu medalju na Zimskim olimpijskim igrama 2026. godine, koje organizuju Milano i Kortina. Nakon podbacivanja u pojedinačnoj konkurenciji, Domen i Nika Prevc poveli su nacionalni tim ka zlatu, koje će obradovati čitavu naciju.

Slovenija je na ovaj način odbranila zlatnu medalju koju je osvojila i prije četiri godine, iako je gotovo u potpunosti promijenila tim. U odnosu na Peking, sada je dio reprezentacije bila samo Nika Vodan - a ovog puta su joj društvo pravili Nika Prevc, Anže Lanišek i Domen Prevc. Drugo mjesto pripalo je Norveškoj, a treće mjesto osvojio je Japan.

Takmičenje je odlučeno skokom Domena Prevca u poslednjoj seriji. Najbolji takmičar ove sezone nije ostavio prostora za kalkulisanje, već je ispeo fantastičan skok i potvrdio dominaciju koja je trajala tokom čitavog dana. Slovenci su od smog početka bili veoma dobro "namješteni" i sigurnim koracima išli su ka zlatnoj medalji koja ima poseban značaj za Domena.

On je sada četvrti član porodice Prevc koji ima odličje sa Zimskih olimpijskih igara. Peter Prevc je svojevremeno bronzu i srebro u pojedinačnoj, srebro u timskoj i zlato u mješovitoj kombinaciji, Cene Prevc bio je di tima koji se domogao srebra prije četiri godine, a prije nekoliko dana srebrnu medalju osvojila je i Nika, u pojedinačnoj konkurenciji.