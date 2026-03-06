Prva izjava Anabele Atijas nakon dojave o bombi na koncertu u Nikšiću: "Sabotiraju nas, čekamo specijalce"

Zbog dojave o bombi prekinut je koncert zvezda 90-ih u Nikšiću. Tim povodom se sad oglasila Anabela.

Izvor: MONDO

Koncert "Dance 90", koji je večeras trebalo da počne u 20 časova u Sportskom centru u Nikšić, privremeno je prekinut nakon što je stigla dojava o postavljenoj bombi. Kako prenosi Radio i televizija Nikšić, policija je odmah reagovala.

Na događaju je trebalo da nastupe brojne zvijezde devedesetih, a među njima i pjevačica Anabela Atijas, koja se kratko oglasila za medije i poručila da nema mjesta panici.

"Kad je nešto dobro onda se to sabotira. Mi smo okej, nema drame, čekao specijalce da sve provjere i da nastavimo sa koncertom" - rekla je kratko Anabela za "Blic", koja je sve vrijeme bila smirena.

Podsjetimo, planirano je da nastupe popularni izvođači: Moby Dick, Funky G, Beat Street, Twins, DR Iggy, Duck, Ivan Gavrilović, Lina, Ella B i Zorana Pavić.

"Samo su nam odjednom rekli da izađemo napolje"

Do opšte panike danas je došlo u Podgorici tokom popodnevnih sati kada je dojavljeno da je u dva tržna centra postavljena bomba. Večeras je završen protivdiverzioni pregled tržnih centara i utvrđeno je da se radilo o lažnoj dojavi, saopšteno je iz Uprave policije.

Na teren su odmah izašle nadležne ekipe MUP-a, a na licu mesta su i vatrogasci-spasioci i ekipa Hitne pomoći.

(Blic / MONDO)