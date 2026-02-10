Aleksandar Grbović kvalifikacioni nastup na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini d'Ampeco završio je na 54. mjestu među ukupno 95 takmičara.

Izvor: Instagram/akica_hehe/Screenshot

I to u nordijskom skijanju (kros kantri), sportu za koji mnogi u Crnoj Gori vjerovatno nisu ni znali da postoji u našoj državi.

Mladi Žabljačanin je u sprintu na 1,5 kilometara klasičnom tehnikom za liderom i zlatnim iz skijatlona Johanesom Klebom iz Norveške zaostajao 19,72 sekundi, a da je napravio dobar rezultat govori i to što je bio jedan boljih od takmičara sa prostora bivše Jugoslavije, pišu Vijesti.

Ispred njega u Tezeru našla su samo dvojica Slovenaca Vili Crv (43) i Nječ Stern (50).

Za Grbovića je ovo bio drugi nastup na Igrama, nakon što je u Pekingu zauzeo 84. i 93. mjesto, pa i to dovoljno govori koliko je ovaj 22-godišnjak napredovao za četiri godine.

Grbovića u petak od 11.45 sati očekuje i trka na 10 kilometara, dok će naš drugi predstavnik na Igrama Branislav Peković na stazu 16. februara.

Mladi, 19-godišnji Kolašinac debitovaće na Zimskim olimpijskim igrama, a nastupiće u slalomu na legendarnom Stelviju u Bormiju, javljaju Vijesti.