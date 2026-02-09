Lindzi Von nije trebalo da stane na skije posle povrede prednjih ukrštenih ligamenata i to je uticalo na njen pad na Zimskim olimpijskim igrama.

Izvor: Printscreen/Eurosport

Vjerovatno najveća skijašica svih vremena Lindzi Von završila je nastup na Zimskim olimpijskim igrama na neslavan način - posle samo dvadesetak sekundi uz težak pad i polomljenu nogu. Ionako je njen nastup bio pod znakom pitanja pošto je samo nekoliko dana pred otvaranje Igara doživela tešku povredu koljena, odlučila je da uprkos svemu rizikuje i nastupi ubjeđujući sebe, a zatim i svoje navijače, da može da skija i pokidanim ligamentima.

Kada je na spustu pala i zaledila sve zbog povrede, počele su da se šire teorije da na to ipak nije uticalo "uništeno koljeno" i da je zapravo to sve posledica toga što je zakačila jednu kapiju rukom. Međutim, doktor Džesi Mors uvjerava da se to ne bi dogodilo da nema pokidane ukrštene ligamente.

"Odličan posao u analizi biomehanike današnje vrke Lindzi Von i načina na koji je morala da kompenzuje zbog pokidanih ukrštenih ligamenata lijevog koljena. Kada razumiješ biomehaniku i fiziku ljudskog tijela, kao i povrede koje to mijenjaju, onda možeš sa punom sigurnošću da kažeš, bez ikakve sumnje, da je povreda ukrštenih ligamenata Lindzi Von imala ulogu u današnjem padu", napisao je doktor koji je ovim stavio tačku na spekulacije o njenoj povredi i objasnio da je ipak sama kriva zbog odluke da stane na skije.

Ovo je snimak koji je komentarisao doktor Džesi Mors:

Lindsey Vonn competed today in the Women’s Alpine Downhill at the#WinterOlympicsdespite a complete left ACL tear. The run ended early and required air transport for the second time this week. Let’s break this down to raise awareness for ACL injuriespic.twitter.com/lHfSv0jZK1 — MEDspiration (@MEDspirationNFP)February 8, 2026



Inače, Lindzi Von je zbog teške povrede odmah transportovana helikopterom u najbližu bolnicu gdje je ustanovljeno da je slomila nogu, tako da je čeka dug oporavak i vjerovatno je ovo kraj velike karijere jer joj je 41 godina.