Jutarnja temperatura vazduha od -3 do 9 stepeni, najviša dnevna od 10 do 20 stepeni.

Izvor: MONDO

U Crnoj Gori danasće biti sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, tokom jutra na sjeveru po kotlinama kratkotrajno magla. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera.

U Podgorici če biti sunčano, poslijepodne malo ili umjereno oblačno. Vjetar uglavnom slab promjenljivog smjera.