Marko Odermat nije uspio da opravda ulogu glavnog favorita.

Švajcarac Franjo Fon Almen osvojio je treću zlatnu medalju na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i tako ispisao istoriji zimskih sportova. Ovog puta je završio kao prvi u super-džiju, nakon što je slavio u spustu i u ekipnoj muškoj kombinaciji. Iako nije bio prvi favorit, vreme od 1:25,32 donijelo mu je novo najsjajnije odličje.

Fon Almen je tako postao treći skijaš u istoriji sa tri zlata na istim Olimpijskim igrama. Još samo dvojica spotista su to uspjela - Austrijanac Toni Zajler 1956. u Kortini i Francuz Žan Klod Kili 1968. u Grenoblu.

Drugo mjesto osvojio je Amerikanac Rajan Kohrejn, dok je Marko Odermat, glavni favorit za završio na trećoj poziciji. Za pobjednikom je kasnio 28 stotinki i vidno razočaran završio takmičenje. Iako mu je ovo drugo odličje na Igrama, još uvijek se nije popeo na pobedničko postolje, a ovo mu je bila najbolja šansa jer već godinama dominira u ovoj disciplini.

Fon Almen ima samo 24 godine i praktično je na početku karijere, za samo pet dana je osvojio tri medalje i vjerovatno ćemo dugo čekati dok neko ne ponovi ovaj podvig.