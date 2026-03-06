Za zamjenika predsjednika izabran je Dejan Đurović, poslanik Nove srpske demokratije (NSD)

Predsjednik Građanskog pokreta URA Dritan Abazović izabran je večeras za predsjednika skupštinskog Anketnog odbora o postupanju državnih organa u slučaju dodjele koncesije za Vjetroelektranu (VE) “Možura”.

Na sjednici Skupštine, na kojoj su usvojene izmjene i dopune Zakona o unutrašnjim poslovima i Zakon o Agenciji za nacionalnu bezbjednost (ANB), poslanici su takođe birali predsjednika, zamjenika predsjednika i pet članova za to parlamentarno tijelo.

Za zamjenika predsjednika izabran je Dejan Đurović, poslanik Nove srpske demokratije (NSD), a za članove Vasilije Čarapić, poslanik Pokreta Evropa sad (PES), Slađana Kaluđerović, poslanica Socijalističke narodne partije (SNP), Nikola Camaj, poslanik Albanskog foruma i nezavisna poslanica Radinka Ćinćur.