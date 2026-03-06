Putin pozvao predsjednika Irana i rekao mu samo dvije stvari - da se uspostavi prekid vatre i da se zaraćene strane vrate pregovorima i diplomatiji.

Izvor: Kremlin Press Service / Zuma Press / Profimedia/Apaimages / Sipa Press / Profimedia

Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin je večeras pozvao predsjednika Irana Masuda Pežeškiana, prenosi "Skaj Njuz". Predsjednik Rusije je rekao Pežeškianu samo dvije stvari - da se uspostavi prekid vatre što prije i da se zaraćene strane vrate diplomatiji i pregovorima.

Rusija je zvanično saopštila da neće ući u rat na Bliskom istoku iako su mnogi očekivali da bi Putin mogao da pomogne Iranu vojnim putem. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je u četvrtak 5. marta naveo da Rusija mora da gleda svoje interese i da ne može da se umješa u rat "koji nije njihov", a američki obavještajci posjeduju informacije da Rusija pomaže Iran na obavještajan način, odnosno informacijama o vojnim planovima Izraela i Sjedinjenih Država.