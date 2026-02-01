Mats Vilander ne odustaje od svoje teorije da je Novak Đoković dobio Janika Sinera jer je osvojio samo više važnih poena, odnosno da je sveukupno bio lošiji protivnik.

Izvor: Eurosport/Screenshot

Mats Vilander tvrdio je da je Janik Siner izgubio meč protiv Novaka Đokovića, a ne da je Nole pobedio, pa od ove svoje teorije ne odustaje ni 48 sati kasnije. Uoči finala Australijan opena koje igraju Đoković i Alkaraz, ponovo je između redova istakao da iako je srpski teniser igrao dobro - dobio je jer je bio bolji samo u važnijim poenima.

"Uvijek pronađe način da pobijedi, imamo te najvažnije poene pod pritiskom... Novak je dobio 20, odnosno dobio je važne poene. Ne moraš da dobiješ sve poene, samo najvažnije poene, onda možeš da budeš lošiji od protivnika i da pobijediš. Uvijek možeš da dobiješ, bez obzira da li si slabiji, to je prednost i ljepota našeg sporta", rekao je Mats Vilander na "Eurosportu" i time je nastavio da staje na stranu Karlosa Alkaraza.

Vidi opis Vilander ne odustaje od kleveta o Đokoviću: "Budeš lošiji od protivnika i opet pobijediš" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Schreyer / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Čuli smo i da je Mats Vilander ispričao da je nekada vjerovao da će Đoković osvojiti i više od 25 grend slemova, kao i da sumnja da je to više moguće, ali je svjestan šta je sve u dosadašnjem dijelu karijere uradio najveći ikada.

"Igrao je deset finala i deset je dobio, mogao bi i 11. Ako osvoji sad 25. grend slem, moraćemo svi da kažemo da je najveći svih vremena.Vidjeli ste na Rolan Garosu kako je igrao kada je pred sebe postavio cilj. To nam pokazuje da kada postavi ciljeve, onda pobedi", naglasio je Vilander.

Ko ima veće šanse?

"Ima veće šanse Alkaraz nego na Olimpijskim igrama, ovdje ima veće šanse jer će još igrati na Igrama, dok možda Novak više neće imati priliku za to", rekao je Vilander i osvrnuo se na Mekinroovu izjavu.

"Mekinro je rekao da je Đokoviću taj meč protiv Sinera možda najbolji meč ikada, nikad ga nisam vidio takvog agresivnog, nikad nije tako jako udarao forhend, pa je još servirao nevjerovatno. Taj forhend mu je donio pobjedu. Bio je i sam iznenađen kako je igrao, a uživao je", objasnio je Vilander.

"Ovo bi mogla da bude najveća pobjeda njegove karijere, dobijao je Nadala ovde, ali da osvojiš 25. grend slem to je cilj. Pitamo ga već godinama, mislim da će mu ovo biti najveća pobjeda u karijeri ako je ostvari danas", zaključio je Vilander