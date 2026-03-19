U Crnoj Gori je u četvrtom kvartalu prošle godine, prema podacima Monstata, bilo 307,7 hiljada aktivnog stanovništva, od kojih je 274,2 hiljade ili 89,1 odsto zaposlenih.

Od ukupnog broja aktivnog stanovništva, 33,5 hiljada ili 10,9 odsto je nezaposlenih.

Broj zaposlenih u odnosu na prethodni kvartal smanjen je 3,9 odsto, dok je broj nezaposlenih u odnosu na uporedni period povećan pet odsto.

Stanovništvo van radne snage (15-89 godina starosti) čini 202,3 hiljade osoba.

Za starosnu grupu od 15 do 89 godina u četvrtom kvartalu, stopa aktivnosti je 60,3 odsto, stopa zaposlenosti 53,8 odsto, stopa nezaposlenosti 10,9 odsto i stopa stanovništva van radne snage 39,7 odsto.

Od ukupno aktivnog stanovništva, 166,7 hiljada ili 54,2 odsto čine muškarci, a 141 hiljadu ili 45,8 odsto žene.

„Najveći broj zaposlenih čine osobe u starosnoj grupi od 25 do 49 godina i to 167,6 hiljada. Takođe, najveći broj nezaposlenih čine osobe u istoj starosnoj grupi, odnosno 23,3 hiljade“, rekli su iz Monstata.

Struktura zaposlenih prema sektorima djelatnosti pokazuje da ih je najviše u uslužnoj djelatnosti, 75,9 odsto, zatim u sektorima nepoljoprivredne djelatnosti, odnosno industriji i građevinarstvu, 19,7 odsto i u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribolova 4,4 odsto.

Anketom je obuhvaćeno 1,77 hiljada domaćinstava.

Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstva, njih 4,54 hiljade, a za 3,89 hiljada osoba od 15 do 89 godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti.