Organizatori na Australijan openu saopštili kada igraju Novak Đoković i Janik Siner u polufinalu.

Izvor: Lillian SUWANRUMPHA / AFP / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković boriće se sa Janikom Sinerom za svoje 11. finale na Australijan openu, a organizatori su u toku noći donijeli odluku o terminu meča koji će pratiti čitav svijet.

Očekivano, Đoković i Siner će igrati u "večernjem terminu" na Australijan openu što znači dobre vijesti za navijače u Srbiji. Da budemo precizni, Đoković i Siner će na "Rod Lejver areni" igrati u petak i to ne prije 09.30 po vremenu u Srbiji, odnosno oni će na teren kada Alkaraz i Zverev završe svoj meč.

Meč Alkaraza i Zvereva zakazan je za 4.30 po vremenu u Srbiji, odnosno to je 14.30 po lokalnom vremenu, tako da će njih dvojica igrati po jakom suncu i sigurno će biti iscrpljeniji za finale.

Đoković se nadao da će igrati u večernjem terminu, a čini se i Siner kome su australijske vrućine, za sada, teže pale.

Kakav skor Đoković ima sa Sinerom?

Đoković je oborio već brojne rekorde na ovogodišnjem Australijan openu, a sada želi još koji protiv Sinera. Za početak želi da prekine njegov niz pobjeda koji je počeo 2023. godine, kao i da ga spreči da treći put zaredom igra finale ovog turnira koji je i osvajao u prethodne dvije sezone.

Njih dvojica su do sada inače odigrala deset međusobnih duela i Siner je uspješniji sa 6:4.

Uz to, dobio je posljednjih pet okršaja počevši od Dejvis kupa s Italijom, preko polufinala Australijan opena, finala Šangala, pa polufinala Rolan Garosa i Vimbldona prošle godine.

Dobra vijest za Đokovića pred ovaj meč je da je proveo nikad manje vremena na terenu i to što je odmoran mogao bi da bude i presudan faktor protiv Sinera, pošto je u prethodne duele sa njim uglavnom ulazio umoran ili "načet" povredama, što ovoga puta neće biti presudno.