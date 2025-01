Novak Đoković oglasio se posle meča Janika Sinera i Saše Zvereva.

Novak Đoković još jednom je pokazao kakav je gospodin. Samo nekoliko minuta po završetku finala Australijan opena oglasio se na društvenim mrežama. Poslao je poruku Janiku Sineru i Aleksanderu Zverevu. Za obojicu je imao posebnu posvetu.

"Saša, nastavi da vjeruješ u sebe prijatelju. Imaš to u sebi", napisao je Novak Zverevu. Prije meča je Srbin rekao da će navijati za Njemca, ali mu ni to nije pomoglo da dođe do trijumfa protiv Italijana.

Imao je poruku i za Janika i to na italijanskom jeziku. "Auguri Jannik", to u prevodu znači "Janiče, čestitam." To je treća grend slem titula za Sinera u karijeri. Odbranio je trofej koji je osvojio u Melburnu prošle sezone, a ima pehar i sa US opena. Pogledajte njegovu poruku:

Jedan od razloga zbog kojih je Đoković baš ovo napisao Zverevu jeste i njegova izjava koju je dao na terenu. Bio mu je to treći poraz u grend slem finalima. "Pokušavamo da uradimo sve što treba, ali ja nisam dovoljno dobar. Prosto je tako. Stvarno cijenim sve što su uradili za mene, od kada sam se vratio iz povrede članka, do drugog mjesta na listi i igranja u finalu grend slema. Cijenim sve to, bez njih ne bih bio ovdje. Ne znam da li ću ikada podići ovaj trofej, ali ću nastaviti da dolazim i da se borim", rekao je Saša.