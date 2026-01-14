Crnogorski vaterpolisti savladali su Francusku u meču punom preokreta, a „Ajkule“ su u finišu izdržale nalet rivala i upisale važnu pobjedu pred nastavak takmičenja.

Izvor: VPSCG

Crnogorska vaterpolo reprezentacija savladala je Francusku u meču punom preokreta i uzbuđenja, a junak pobjede bio je Balša Vučković, koji je sa pet postignutih golova predvodio „ajkule“ do izuzetno važne pobjede.

Jedan od najmlađih članova našeg tima bio je nezaustavljiv, a njegovi pogoci donijeli su rezultatsko odvajanje ekipe Dejana Savića koje se, na kraju, ispostavilo kao ključno za konačni ishod. Ipak, meč nije mogao da prođe bez drame, jer je Crna Gora nakon vođstva od 12:7 dozvolila rivalu da utakmicu uvede u neizvjesnu završnicu.

Francuzi su serijom 4:0 ozbiljno zaprijetili i imali nekoliko napada da meč odvedu u peterce, ali je Crna Gora sačuvala pobjedu zahvaljujući sjajnim intervencijama golmana Tešanovića.

„Ajkule“ su nešto sporije ušle u meč u Beogradskoj areni, pa je prvi pogodak Crne Gore postignut tek nakon skoro pet minuta igre. Led je probio upravo Vučković, koji je realizovao peterac za izjednačenje i najavio odlično veče.

Francuska je dva puta dolazila do vođstva preko Kanovasa, ali je naš tim brzo odgovorio – Vasilije Radović bio je siguran sa stative u napadu s igračem više za 2:2. Prvo vođstvo Crne Gore donio je Holod iz peterca (3:2), ali su „trikolori“ do kraja prve četvrtine poravnali na 3:3.

Druga dionica protekla je u znaku izabranika Dejana Savića, a posebno Balše Vučkovića. Talentovani igrač Primorca postigao je dva brza gola za 5:3, što je natjeralo selektora Francuske da zatraži tajm-aut. Nakon što su se Francuzi približili na 5:4, Matković je vratio dva gola prednosti (6:4). Iako Popadić nije iskoristio peterac, ritam „ajkula“ nije poremećen – Vučković je novim pogotkom prvi put donio plus tri (7:4), a Crna Gora je do poluvremena stigla do ubjedljivih 10:6.

Treća četvrtina bila je izjednačena, ali je uslijedio neobjašnjiv pad u posljednjoj dionici, u kojoj Francuzi prave seriju 4:0 i ozbiljno prijete da utakmicu odvedu u peterce, što bi znatno zakomplikovalo borbu Crne Gore za polufinale. Ipak, „ajkule“ su izdržale nalet rivala i upisale važan trijumf.

Balša Vučković bio je najefikasniji sa pet golova, Radović i Matković postigli su po dva, dok je Tešanović meč završio sa devet odbrana.

U narednoj fazi takmičenja rivali Crne Gore biće Holandija, Srbija i Španija.