Biće izuzetno zanimljiva druga grupna faza Evropskog prvenstva, jer Španija nakon pobjede nad Holandijom ima šanse za polufinale.
Vaterpolisti Španije upisali su veoma važnu pobjedu na Evropskom prvenstvu koje se igra u Beogradu, pošto su u meču trećeg kola prve grupne faze savladali Holandiju - 14:7 (3:2, 4:2, 5:2, 2:1). Reprezentacije koje su u dosadašnjem toku šampionata poražene od Srbije borile su se za drugo mjesto u grupi, ali i za bodove koji se prenose u drugu fazu.
Španci su osvojili cijeli plijen i on će im biti veoma značajan u nastavku takmičenja. Da nisu osvojili sva tri boda imali bi ogromnih problema da se domognu polufinala, a i ovako nisu u povlašćenom položaju. Već sada je jasno da će Mađarska i Srbija biti u ogromnoj prednosti za plasman u borbu za medalje - uprkos tome što je Španija potpuno razbila Holandiju.
Meč Holandije i Španije imao je isti tok cijelom svojom dužinom - aktuelni šampion Evrope i sveta polako je lomio rivala koji je protiv Srbije pokazao da može da bude neugodan. Španci nisu imali luksuz da se opuste i već nakon tri dionice riješili su pitanje pobjednika na ovom meču.
Kako trenutno stvari toje, Španija je prvoplasirana u grupi sa šest osvojenih bodova, Srbija je na drugom mjestu sa pet, Holandija ima četiri, dok je Izrael bez bodova. Naravno, to će se promijeniti nakon posljednjeg meča u grupi jer se očekuje laka pobjeda Srbije protiv Izraela, a samim tim i preuzimanje liderske pozicije. Što se tiče prenosa bodova u drugu grupnu fazu, Srbija nosi pet bodova, Španija će ponijeti tri boda, dok Holandija sa samo jednim bodom gotovo da nema nikakve šanse u nastavku takmičenja.