Na veliku igračku karijeru tačku je stavio na kraju prošle sezone, sada je vrijeme za nove izazove.
To je saopšteno iz klub sa Škvera nakon redovne sjednice Skupštine, kojom je predsjedavao Željko Andrić, prenose Vijesti.
Osim Jadrana u kojem je odigrao posljednje mečeve karijere, Leka je igrao još za Pro Reko i Jug - bio je šampion Crne Gore, Hrvatske i Italije, a sa svijevremeno moćnim velikanom iz Đenove četiri puta je slavio u Ligi šampiona.
Član reprezentacije Crne Gore bio je praktično od njenog početka do kraja Olimpijskih igara u Tokiju 2021. Sa "ajkulama" je bio šampion Evrope 2008. i svjetski viceprvak 2013, a ima i dva srebra sa šampionata Starog kontinenta, kao i jednu bronzu.
Kako je saopšteno iz Jadrana, na pomenutoj sjednici su usvojeni i izvještaji o radu kluba, takmičarski izvještaji, kao i izvještaj o radu bazena "Jadran". Takođe je usvojen i završni račun za prethodni period, a predsjednik kluba, Boro Lučić, predstavio je kadrovske promjene u Upravnom odboru.
"U narednom periodu, u sastavu UO više neće biti Nikola Ćetković, Lazar Beko i Nikola Milić, koji je podnio ostavku zbog preuzimanja funkcije predsjednika Vaterpolo i plivačkog saveza Crne Gore. Novi član Upravnog odbora je Rade Banićević", kažu iz kluba.
Skupština je donijela, kako se navodi, i zaključke o pokretanju aktivnosti na realizaciji prethodno usvojenih projekata, među kojima su: postavljanje "Zida Jadranovih olimpijaca" na Škveru i završetak TV serijala "Jadran – prvih 100 godina".