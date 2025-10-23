Na veliku igračku karijeru tačku je stavio na kraju prošle sezone, sada je vrijeme za nove izazove.

Izvor: Vedran Galijas / imago sportfotodienst / Profimedia

To je saopšteno iz klub sa Škvera nakon redovne sjednice Skupštine, kojom je predsjedavao Željko Andrić, prenose Vijesti.

Osim Jadrana u kojem je odigrao posljednje mečeve karijere, Leka je igrao još za Pro Reko i Jug - bio je šampion Crne Gore, Hrvatske i Italije, a sa svijevremeno moćnim velikanom iz Đenove četiri puta je slavio u Ligi šampiona.

Član reprezentacije Crne Gore bio je praktično od njenog početka do kraja Olimpijskih igara u Tokiju 2021. Sa "ajkulama" je bio šampion Evrope 2008. i svjetski viceprvak 2013, a ima i dva srebra sa šampionata Starog kontinenta, kao i jednu bronzu.

Kako je saopšteno iz Jadrana, na pomenutoj sjednici su usvojeni i izvještaji o radu kluba, takmičarski izvještaji, kao i izvještaj o radu bazena "Jadran". Takođe je usvojen i završni račun za prethodni period, a predsjednik kluba, Boro Lučić, predstavio je kadrovske promjene u Upravnom odboru.

"U narednom periodu, u sastavu UO više neće biti Nikola Ćetković, Lazar Beko i Nikola Milić, koji je podnio ostavku zbog preuzimanja funkcije predsjednika Vaterpolo i plivačkog saveza Crne Gore. Novi član Upravnog odbora je Rade Banićević", kažu iz kluba.

Skupština je donijela, kako se navodi, i zaključke o pokretanju aktivnosti na realizaciji prethodno usvojenih projekata, među kojima su: postavljanje "Zida Jadranovih olimpijaca" na Škveru i završetak TV serijala "Jadran – prvih 100 godina".