Vrhovni savjet nacionalne bezbjednosti Irana potvrdio da je Ali Laridžani ubijen.
U saopštenju koje je prenijela poluzvanična iranska agencija Mehr, Vrhovni savjet nacionalne bezbjednosti te zemlje potvrdio je ubistvo Alija Laridžanija, nakon što je Izrael ranije danas saopštio da ga je likvidirao u ciljanim napadima.
March 17, 2026
Iran’s Secretary of the Supreme National Security Council Ali Larijani has been confirmed martyred according to Mehr News and Tasnim Agency.
"Nakon čitavog života posvećenog uzdizanju Irana i Islamske revolucije, on je konačno ispunio svoju davnašnju želju, odazvao se pozivu istine i ponosno dostigao blagosloveni čin mučeništva na frontu služenja otadžbini", navodi se u saopštenju Savjeta koje prenosi Mehr.