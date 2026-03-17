Užasne vijesti iz Beograda.

U navijačkoj tuči u Beogradu u naselju Plavi Horizonti teško je povrijeđen 20-godišnji mladi F.M. prenosi portal "Telegraf". Navodno se oko 14:30 časova u ulici Nikolaja Saltikova naočigled prolaznika na autobuskoj stanici desio naopad.

Petorica nepoznatih napadača sa maskama sa natpisom "Delije Sever" su presreli mladića koji je čekao prevoz, a napali su ga zbog majice FK Zemun koju je nosio. Nasrnuli su na njega, zadali mu udarce pesnicama i nogama u glavu i tijelo.

Nakon što su ga pretukli jedan od napadača je upalio baklju i ispekao je mladića po licu, tako da mu je nanio teške povrede i opekotine. Nakon toga su napada utrčali u automobil i otišli sa lica mjesta.

Povrijeđeni F.M. je kolima Hitne pomoći prevezen u bolnicu gdje mu je ukazana pomoć, dok je policija ostala na licu mjesta da izvrši uviđaj. Nakon toga je pokrenuta potraga za vozilom i napadačima.