Crnogorski šampion je upisao treću ubjedljivu pobjedu u Regionalnoj ligi, nadigravši Budućnost sa 21:4.

Izvor: mtel

Vaterpolisti Jadrana M:tela nastavili su dominantan niz u Premijer regionalnoj ligi, zabilježivši i treću pobjedu iz isto toliko odigranih mečeva.

Na bazenu u Igalu, Novljani su večeras ubjedljivo savladali ekipu Budućnosti One rezultatom 21:4, potvrdivši status favorita i nakon tri kola imaju osam bodova (uz napomenu da su Radnički dobili nakon peteraca).

Domaćin je od samog početka kontrolisao tok meča, brzo stvorio značajnu prednost i konstantno je uvećavao do kraja utakmice. Podgoričani, koji i dalje traže prvu pobjedu u elitnom društvu, nisu uspjeli da se ozbiljnije suprotstave.

Najefikasniji u timu Jadrana bili su Srđan Janović i Danil Merkulov sa po četiri postignuta gola.