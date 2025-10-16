Pobjednik se mogao naslutiti već nakon nepuna četiri minuta igre, kada je na semaforu stajalo 3:0.

Izvor: MN Press

Panatinaikos je opravdao ulogu favorita protiv Budućnost One na startu Evrokupa.

Atinjani su od starta kontrolisali dešavanja u bazenu i pitanje pobjednika nije se postavljano niti jednog trenutka.

Potom je domaćin vodio 4:1, 6:2, 8;:3, 10:5, 16:7...

Jedina dilema je bila konačan rezultat.

Posebno raspoložen za igru bio je grčki reprezentativac Konstantinos Gjuvecis, koji je pet puta zatresao mrežu Podgoričana.

Nikolas Papasifakis i Dušan Banićević, reprezentativac Crne Gore, dali su po tri.

U redovima gostiju, iskusni Darko Brguljan je dao četiri pogotka, a po dva Marko Bošković i David Stevović, prenosi Dan.

Priliku za popravni. vaterpolisti Budućnost One će imati 30. oktobra, kada u Podgoricu stiže Vuljagmeni, koji je slaviou duelu sa BVSC Manom (20:19).

Panatinaikos - Budućnost One 16:8 (4:2, 4:1, 4:4, 4:1)

Bazen: "Serafio siti arena". Gledalaca: 250. Sudije: Skjavo (Italija), Balanesku (Rumunija).

PANATINAIKOS: Veinberg, Iliopulos - Halivopulos 1, Skumpakis 2, Papanikolau 1, Gjuvecis 5, Alvertis, Portokalis, Nikolaidis, Hacigulas 1, Papasifakis 3, Kopeliadis, Banićević 3, Maragudakis.

BUDUĆNOST ONE: Kolesko, Milanović - Ražnatović, Popović, Štrkalj, Brguljan 4. Brnović, Bošković 2, Raičević, Petrović, Stevović 2, Radulović, D'Souza, Savović.