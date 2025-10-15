U drugom meču grupe C, Ferencvaroš je ubjedljivo savladao Oradeu 19:11

Izvor: MN Press

Nekadašnji igrač Jadrana i crnogorski reprezentativac Vlado Popadić donio je pobjedu Breši u dramatičnom finišu protiv Primorca – njegov pogodak 44 sekunde prije kraja odlučio je meč koji je završen rezultatom 14:13 (3:3, 4:4, 5:3, 2:3) na otvaranju nove sezone Lige šampiona.

Početak meča protekao je u sporom ritmu domaćina, ali su Kotorani u drugoj četvrtini vodili 7:5 zahvaljujući Stanojeviću, Ćetkoviću i Mršiću, dok su gosti izjednačili golovima Đanace i Balzarini. Sredinom treće četvrtine, Italijani su preuzeli vođstvo (12:10) zahvaljujući Fereru, a egal su održali Mršić i Vico.

Kod Breše najefikasniji su bili Ferero, Đanaca i Balzarini sa po tri gola, dok je Popadić dodao dva. Na golu je briljirao Tomazo Bađi-Neki sa 13 odbrana. U Primorcu se istakao Mršić sa četiri pogotka, dok je Rističević imao devet odbrana.

U drugom meču grupe C, Ferencvaroš je ubjedljivo savladao Oradeu 19:11, prenosi CdM.